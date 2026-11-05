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Tecnología
05 de noviembre de 2026 - 09:30

La UE movilizará 525 millones de euros para dar alas a las ‘startups’ europeas de chips

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Bruselas, 5 nov (EFE).- La Comisión Europea presentó este jueves un proyecto de inversión de 525 millones de euros, canalizado a través de la Plataforma Europea de Diseño de Chips, para estimular una nueva generación de empresas europeas del sector.

Por EFE
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La iniciativa dará acceso a herramientas de diseño, servicios de apoyo, bloques de propiedad intelectual y capacidad de fabricación, recursos que son los más caros y difíciles de conseguir para las empresas en fase temprana, según el Ejecutivo comunitario.

Las 'startups' incipientes podrán solicitar hasta 100.000 euros para prototipos de prueba de concepto, y las más desarrolladas, subvenciones de 16 millones para costear el desarrollo hasta la comercialización.

Las empresas europeas de diseño de chips suman menos del 1 % de los ingresos mundiales del segmento, según cifras de Bruselas, que sostiene que la nueva capacidad de fabricación en la UE solo será sostenible si hay demanda local.

Del total de la dotación, 440 millones son subvenciones públicas de la UE y los Estados miembros, y 85 millones se destinarán a la infraestructura en la nube, los servicios de apoyo y las herramientas de diseño de código abierto.

Por origen, 285 millones proceden del presupuesto comunitario y 240 millones de los países participantes en la Empresa Común de Chips, una entidad público-privada de la UE que financia la investigación e innovación en semiconductores.

La iniciativa, impulsada por la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario Henna Virkkunen, se enmarca en la Ley de Chips y llega cinco meses después de que la Comisión propusiera la Ley de Chips 2.0, que apunta a impulsar la demanda y a apoyar el diseño y la producción de chips en la UE.

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