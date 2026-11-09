Cuba publica su primera Ley de Ciencia que abre puertas a las alianzas público-privadas

La nueva Ley 182/2025 publicada este lunes en la Gaceta Oficial, diario oficial del Estado cubano, que entra en vigor 60 días después, "favorece y regula la alianza público-privada para la creación de las empresas de Base Tecnológica" y consolida la inclusión de las formas de gestión no estatal dentro del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

"Uno de los objetivos de la ley es justamente que la participación (en proyectos de ciencia) sea creciente tanto en el ámbito de lo estatal como no estatal, de lo público como de lo privado", puntualizó a EFE, el viceministro del sector, Daimar Cánovas, durante una conferencia de prensa en La Habana.

Cánovas resaltó que "en la medida en que haya más innovación en todos los actores económicos, podremos avanzar con más velocidad como país".

La nueva ley clasifica formalmente como actores del sistema a las empresas privadas, cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, proyectos de desarrollo local y trabajadores autónomos, equiparándolos en el acceso a los instrumentos de capacitación y financiamiento que contempla, junto a las universidades y centros de investigación estatales.

La nueva ley articula incentivos económicos concretos y canales de financiación como de riesgo y capital semilla para el fomento de empresas de base tecnológica, y autoriza la creación de empresas basadas en patentes y marcas para canalizar inversión externa o privada.

También respalda contratos que reconozcan regalías y pago por venta de paquetes tecnológicos entre entidades estatales y privadas.

La apertura desde varios sectores en la isla a la inversiones y capacitación de empresas privadas ha tenido lugar en los últimos meses en la isla como parte de un paquete de 176 reformas que buscan liberalizar la economía y se han sumado a renglones básicos como la educación y la gestión de farmacias.

Según datos oficiales, actualmente, más de 16.000 empresas privadas funcionan en Cuba. Expertos independientes han señalado a EFE se han consolidado como un eslabón necesario y un eje fundamental ante la profunda crisis que vive la isla.

La primera Ley de Ciencia de Cuba llega el mismo día en que entra en vigor otra norma para reducir el Ejecutivo de la isla, una medida para "atemperarse a la crisis que sufre el país" y en la cual el Citma se une al Ministerio de Educación Superior. Las autoridades del sector señalaron que este proceso no impedirá la ejecución de la norma.

La disolución de este organismo estatal se hará de manera gradual en un plazo de seis meses a un año, por lo que la reducción del ministerio "no es un obstáculo para la implementación de la nueva ley", aseveró Cánovas.