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Ciencia
09 de noviembre de 2026 - 20:40

Descubren una nueva especie de rana en Perú tras más de diez años de investigación

Imagen sin descripción

Lima, 9 nov (EFE).- Una nueva especie de rana marsupial ha sido descubierta en el Bosque de Protección Alto Mayo (BPAM), ubicado en el norte de Perú, en el que han sido necesarios más de diez años de investigación para confirmar su calidad de nueva especie.

Por EFE
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El hallazgo fue anunciado este lunes por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) de Perú, gracias a un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad de California (Estados Unidos).

La investigación usó como análisis una hembra adulta encontrada a 3.254 metros de altitud en un pajonal húmedo de las zonas altas del área protegida en el año 2014.

La rana ha sido bautizada como 'gastrotheca sanmartin", en honor a la región de San Martín, situada en el norte del país, donde fue descubierta.

'Gastrotheca' es como se denomina al género de ranas marsupiales que llevan a sus embriones en una bolsa ubicada en la espalda y en el que sus crías completan su transformación en pequeñas ranas sin pasar por una etapa de renacuajo en libertad.

El investigador de la UNMSM, Juan Cusi, señaló que “el BPAM es un albergue de especies que todavía no han sido descritas". "Este hallazgo es una muestra de que aún queda mucho por conocer", sostuvo.

Por su parte, la jefa del BPAM, Ivonne Paico, destacó que el descubrimiento confirma el valor de proteger ecosistemas de montaña que albergan especies únicas y que son todavía desconocidas para la ciencia.

La 'gastrotheca sanmartin' es una de las más de 70 especies de ranas marsupiales hasta ahora conocidas. Suelen crecer y habitar en zonas altas de montaña y bosques nublados, en zonas de Centroamérica y Suramérica, sobre todo en la región andina de Colombia, Perú y Ecuador.

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