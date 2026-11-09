ABC
9 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
12º
Máx
27º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
19º
Máx
25º
undefined 2026-11-12
Min
18º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Nacionales
09 de noviembre de 2026 - 15:22

Caso Ueno: intentan eliminar documentos relacionados a Santiago Peña

Uno de los documentos encontrados en el basurero, en el que se observa por partes el nombre de Santiago Peña Palacios.
Uno de los documentos encontrados en el basurero, en el que se observa por partes el nombre de Santiago Peña Palacios.ABC Color

Minutos antes de que una comitiva fiscal policial allane el local Ueno Casa de Bolsa, personal que se encontraba ahí intentó eliminar documentos relacionados al expresidente Santiago Peña. El mismo quedará a cargo de la Fiscalía.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Un equipo investigador, conformado por los fiscales Yeimy Adle y Silvio Corbeta, acompañado de personal policial, procedió a allanar las oficinas de Ueno Casa de Bolsa, situadas en la Torre 1, Piso 1 del edificio del Paseo La Galería, en la ciudad de Asunción, en el marco del caso Ueno, en el que está procesado el expresidente Santiago Peña.

Al momento de llegar hasta las instalaciones de Ueno Casa de Bolsa, los intervinientes constataron que se encontraban en el lugar cuatro personas que aparentemente seguían llevando a cabo labores.

Lea más: Caso Ueno: causa fiscal contra Santiago Peña es por lesión de confianza

Los fiscales Silvio Corbeta y Yeimy Adle intentan juntar los pedazos de papel, a modo de tener a la vista el documento y conocer su contenido.
Los fiscales Silvio Corbeta y Yeimy Adle intentan juntar los pedazos de papel, de modo de tener a la vista el documento y conocer su contenido.

Sin embargo, lo más grave que hallaron los fiscales Corbeta y Adle fue el intento de destrucción de documentos, los cuales aparentemente solo minutos antes del ingreso de ellos al establecimiento habían sido impresos a las 11:45 de hoy lunes 9 de noviembre, y posteriormente rasgados y arrojados a una de las papeleras.

Los fiscales actualmente, con apoyo policial, se encuentran uniendo los pedazos de papel que encontraron en el basurero.

En el documento se observa la hora de impresión (11:46) y la fecha 9 de noviembre de 2026, con el encabezado "Informe de debida diligencia".
En el documento se observa la hora de impresión (11:46) y la fecha 9 de noviembre de 2026, con el encabezado "Informe de debida diligencia".

Lea más: Caso Ueno: Fiscalía imputa y pide prisión preventiva para Santiago Peña y el extitular del BCP

Llamativamente los documentos contendrían información clave vinculada principalmente al expresidente de la República del Paraguay Santiago Peña Palacios y sus operaciones con el conglomerado empresarial al que pertenece la entidad Ueno Bank.

En cuanto a las personas encontradas en el sitio, sobre quienes se presumen habrían cometido el acto de intentar destruir los documentos impresos, fueron puestas a disposición del agente fiscal de turno.

Los fiscales Yeimy Adle y Silvio Corbeta trabajan para unir los papeles rasgados, cuyo contenido estaría vinculado a Santiago Peña.
Los fiscales Yeimy Adle y Silvio Corbeta trabajan para unir los papeles rasgados, cuyo contenido estaría vinculado a Santiago Peña.

NOTICIA EN DESARROLLO

Lo
más leído
del día

01
Policiales
¿Detonarán la bóveda o llevarán a Santi Peña para abrirla? Las opciones de la Fiscalía
Ver más
02
Policiales
Video: buscan abrir bóveda de la mansión de Santi Peña en San Bernardino
Ver más
03
Economía
¿Quien es Jorge Schreiner? El propuesto por Pedro Alliana para presidir el Banco Central del Paraguay
Ver más
04
Nacionales
Tras el caso de la mansión de Peña, pedirán informes a la Municipalidad de San Bernardino
Ver más
05
Política
Santiago Peña en el Regimiento Escolta: visitas, comunicaciones y esparcimiento
Ver más

Te puede interesar