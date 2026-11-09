Caso Ueno: intentan eliminar documentos relacionados a Santiago Peña

Un equipo investigador, conformado por los fiscales Yeimy Adle y Silvio Corbeta, acompañado de personal policial, procedió a allanar las oficinas de Ueno Casa de Bolsa, situadas en la Torre 1, Piso 1 del edificio del Paseo La Galería, en la ciudad de Asunción, en el marco del caso Ueno, en el que está procesado el expresidente Santiago Peña.

Al momento de llegar hasta las instalaciones de Ueno Casa de Bolsa, los intervinientes constataron que se encontraban en el lugar cuatro personas que aparentemente seguían llevando a cabo labores.

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Sin embargo, lo más grave que hallaron los fiscales Corbeta y Adle fue el intento de destrucción de documentos, los cuales aparentemente solo minutos antes del ingreso de ellos al establecimiento habían sido impresos a las 11:45 de hoy lunes 9 de noviembre, y posteriormente rasgados y arrojados a una de las papeleras.

Los fiscales actualmente, con apoyo policial, se encuentran uniendo los pedazos de papel que encontraron en el basurero.

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Llamativamente los documentos contendrían información clave vinculada principalmente al expresidente de la República del Paraguay Santiago Peña Palacios y sus operaciones con el conglomerado empresarial al que pertenece la entidad Ueno Bank.

En cuanto a las personas encontradas en el sitio, sobre quienes se presumen habrían cometido el acto de intentar destruir los documentos impresos, fueron puestas a disposición del agente fiscal de turno.

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