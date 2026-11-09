La mayor parte del planeta ya experimenta el calentamiento del límite de 1,5 °C

Además, según un estudio internacional que ha analizado el calentamiento en 46 regiones de la tierra desde la era preindustrial hasta 2025, estas zonas han alcanzado entre el 65% y el 76% del calentamiento proyectado para el límite de 2 ºC, el que fijó el Acuerdo de París como meta máxima global para final de siglo.

El estudio, que recuerda que casi el 100 % de este aumento se debe a la quema de combustibles fósiles que generan gases de efecto invernadero, advierte de que, en un escenario elevado de emisiones, los umbrales de 1,5 °C y 2 °C se alcanzarán oficialmente en 2029 y 2042, respectivamente.

Para afrontar ese reto, subrayan, el estudio proporciona estimaciones regionales fiables incluso de lugares con escasez de datos históricos que son una base científica sólida para diseñar estrategias de adaptación.

El objetivo global del Acuerdo de París es mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 °C respecto a los niveles preindustriales y limitarlo a 1,5 °C.

Sin embargo, estos límites se traducen en distintos grados de calentamiento entre unas zonas y otras.

Para determinar cómo ha subido la temperatura en regiones donde las observaciones históricas de temperatura son escasas o inexistentes, como ciertas zonas de África, América del Sur o las regiones polares, el equipo, formado por científicos de Canadá y China, combinó observaciones históricas de la temperatura del aire cerca de la superficie terrestre con simulaciones de múltiples modelos climáticos.

En las 46 regiones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que incluyen a todos los continentes, estimaron el calentamiento entre 1850 y 1900 y lo compararon con las temperaturas regionales esperadas con niveles de calentamiento global de 1,5 °C y 2 °C.

Para 2025, hallaron que estas regiones habían experimentado entre el 90 % y el 94 % del calentamiento previsto para cuando el calentamiento global llegue a 1,5 °C, y entre el 65 % y el 76 % del proyectado para un calentamiento de 2 °C.

Los datos muestran que la actividad humana es responsable de prácticamente todo el calentamiento causado por los gases de efecto invernadero, aunque los aerosoles y su efecto refrigerante, junto a otras medidas de acción climática han mermado parte de su impacto.

El informe revela que el extremo norte del planeta, fundamentalmente el Ártico ruso y Canadá, es la región que más se ha calentado (3,3 °C en el Ártico ruso, hasta 2,6 °C en Canadá), mientras que las zonas rodeadas de océanos, como el sur de Sudamérica, el sudeste asiático y Nueva Zelanda, se han calentado más despacio porque el agua tarda más en calentarse.

En Europa, toda la región ha superado el umbral de 1,5 ºC: Europa del Este (2,4 °C), Europa Occidental y Central (2,2 °C), norte de Europa (1,8 °C) y el Mediterráneo (1,7 °C).

En una News & Views publicada en la misma revista, Peter Stott, investigador del Met Office Hadley Centre de la Universidad de Exeter -el principal centro del Reino Unido para los estudios sobre el cambio climático, la investigación demuestra que el calentamiento está alcanzando rápidamente los límites críticos establecidos en el Acuerdo de París.

Por eso, aunque mitigar las emisiones de gases sigue siendo urgente para evitar no rebasar el umbral de 2 ºC, "la humanidad debe enfrentarse a consecuencias climáticas que ya son inevitables", concluye.