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Ciencia
09 de noviembre de 2026 - 17:05

Los chimpancés pueden aprender de los adultos a usar algunos de los sonidos que emiten

Imagen sin descripción

Redacción Ciencia, 9 nov (EFE).- En el lenguaje humano no suele haber relación entre el sonido de una palabra y su significado, el cual se aprende y se transmite socialmente. Los chimpancés también pueden aprender, a través de los adultos, el momento y uso de algunos de los sonidos que emiten.

Por EFE
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Hasta ahora, se creía que los sonidos generados por los chimpancés eran, en gran medida, instintivos y determinados por la biología, pero un nuevo estudio sugiere que pueden aprender a usarlos con un cierto paralelismo a la forma en que los niños aprenden las palabras.

La investigación que publica PNAS y encabeza la Universidad de Lyon (Francia) estudió y comparó el contexto en que un grupo de chimpancés utilizaba un tipo de sonido no vocal y que es similar al de hacer pedorretas.

El equipo, con participación de la Universidad de Warwick y el Proyecto Chimpancés Taï, se centró en ocho comunidades de chimpancés, (91 animales de cero a 55 años), tanto en libertad como en una reserva, en Costa Marfil y Sierra Leona.

El equipo demostró, indica el artículo, que "los chimpancés desarrollan de forma natural un uso estable y aprendido socialmente de señales arbitrarias, pero solo cuando se les expone a modelos adultos a seguir".

Los grupos de chimpancés en estado salvaje en los que había adultos usaban ese sonido casi exclusivamente cuando se acicalaban entre sí.

Los grupos de jóvenes que vivían en una reserva sin ejemplo de adultos lo utilizaban en una variedad mucho más amplia de situaciones sociales.

Si ese sonido fuera puramente instintivo, cabría esperar que los grupos lo utilizaran de forma similar independientemente del lugar en el que hubieran crecido. Las diferencias muestran que los chimpancés aprenden no solo a emitir el sonido, sino también cuándo y por qué utilizarlo.

En la comunicación cotidiana, hay palabras que utilizamos únicamente porque nuestros compañeros también lo hacen. "Es la práctica comunitaria la que determina su significado, más que las características de las propias palabras", declaró el investigador de la Universidad de Warwick y firmante del artículo Richard Moore.

El descubrimiento de que esto es cierto no solo para las lenguas naturales, sino también para algunos sonidos emitidos por los chimpancés, "significa que existe una mayor continuidad" entre el aprendizaje vocal de esos animales y el de los humanos del que se había sospechado hasta ahora.

En un segundo paso, el equipo descubrió que, al incorporar un adulto a uno de los grupos de la reserva, el uso de la pedorreta se volvía gradualmente más coherente y empezó a parecerse al del recién llegado, lo que plantea que los adultos actúan como modelos a seguir, ayudando a la comunidad a establecer patrones de comunicación compartidos.

Los investigadores afirman que es la primera vez que se demuestra este tipo de uso aprendido y consensuado en los sonidos y que la relación entre el sonido y su uso parece transmitirse de un chimpancé a otro, con lo que no es innata.

A los chimpancés les cuesta aprender sonidos totalmente nuevos, pero los resultados apuntan que pueden aprender las funciones de los sonidos que ya emiten, lo que ofrece una nueva perspectiva sobre cómo se desarrolla la comunicación y cómo se transmite de una generación a otra.

Incluso aquellos aspectos de la comunicación vocal de los chimpancés que parecían fijos y no aprendidos "pueden estar determinados por el aprendizaje, lo que sugiere que aún queda mucho por descubrir sobre su repertorio vocal", concluyó Antoine Valet, de la Universidad de Lyon.

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