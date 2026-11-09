Robots bailando y coches con avión propio, arranca la Web Summit protagonizada por China

Los robots sorprendieron a los asistentes a la inauguración de la feria tecnológica, que celebra este año su décimo aniversario en la capital portuguesa, no solo con bailes, sino también con conversaciones con los presentadores, respondiendo a preguntas y asegurando que "no sueñan con reemplazar a los humanos", e incluso practicando taichí.

Fueron presentados varios modelos de robots, como AGIBOT, que hizo su mayor demostración fuera de China con nueve humanoides participando en una coreografía, o Ubtech, un robot humanoide hiperrealista.

También estuvo presente el nuevo modelo Land Aircraft Carrier de la empresa china Xpeng Aridge, que consiste en un automóvil eléctrico de seis ruedas y una aeronave desmontable de dos plazas. El coche transporta el avión hasta el lugar desde donde se desea despegar, y la aeronave puede despegar y aterrizar verticalmente.

La empresa ya ha conseguido más de 7.000 pedidos anticipados en todo el mundo para este modelo.

En cuanto al futuro de la IA, el foco estuvo en los sistemas agénticos de la mano de Tao Zhang, el cofundador de Manus, un agente de inteligencia artificial autónomo lanzado en marzo de 2025 que funciona como un asistente digital y no como un chatbot conversacional tradicional.

"Le damos a nuestro agente un número de teléfono; así, puede llamar a la gente, enviar mensajes y leerlos. Le damos al agente una dirección de correo electrónico; así, puede darse de alta en los servicios sin más", ejemplificó el cofundador de Manus.

Meta intentó comprar Manus por 2.000 millones de dólares para integrar sus agentes autónomos en las plataformas del gigante tecnológico, sin embargo la compra se vio frustrada después de que las autoridades chinas decidieran frenarlo.

"Cada vez más, las superestrellas del futuro no provienen de California (Estados Unidos), sino de China. Son las futuras estrellas de la IA, de la robótica, de la automoción, de la energía y de mucho más", aseguró el creador y CEO del evento tecnológico, Paddy Cosgrave, quien subrayó que "el futuro es, cada vez más, chino", ya que las empresas chinas "están construyendo nuestro futuro común en mayor medida que las empresas de cualquier otro lugar".

Durante los próximos días de la cumbre intervendrán más de cincuenta figuras destacadas de los principales laboratorios de IA de China, startups de robótica, de computación cuántica o del sector energético, o fabricantes de automóviles, entre otros.

"La Web Summit de este año cuenta, sin lugar a dudas, con el cartel de ponentes tecnológicos más importante que hayamos tenido jamás", subrayó Cosgrave.

Durante cuatro días, Lisboa volverá a convertirse en punto de encuentro de una industria que no solo debate sobre las tecnologías del futuro, sino también sobre quién las desarrolla, quién controla sus infraestructuras y quién obtiene los beneficios económicos y sociales de su expansión.

La organización espera congregar a más de 70.000 participantes procedentes de más de un centenar de países, junto a unas 10.000 startups y alrededor de ochocientos ponentes, en un encuentro que tendrá como escenarios principales el MEO Arena y la Feira Internacional de Lisboa (FIL).

Entre los asistentes estarán empresas y directivos del ecosistema tecnológico chino, con representantes de compañías como Xiaomi, Tencent, Unitree, Agibot, Galbot y Pony.ai.