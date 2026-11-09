Steinmeier insta a practicar una cultura de la memoria con conciencia histórica

"La afirmación de esa 'cultura de la memoria con conciencia histórica', ahí es donde veo la tarea de nuestro tiempo", dijo Steinmeier con motivo de la inauguración del VI Foro de Weimar sobre la cultura de la memoria.

Agregó que la cultura de la memoria debe resistirse a cualquier nacionalismo, "estar comprometida con la verdad histórica y mantenerse fiel a los hechos" y "mostrar antecedentes y contextos".

"Debe mantener su fuerza esclarecedora en la transición entre generaciones, pues cada nueva generación se enfrenta a la historia con nuevas necesidades de formación y esclarecimiento", subrayó.

Afirmó que el 9 de noviembre es un "día alemán" y la historia vinculada a esta fecha se ha convertido de una manera especial en determinante para la identidad alemana.

"Precisamente porque nuestra democracia ha surgido de la experiencia histórica, los enemigos de esta democracia apuntan a la historia. Se niegan, se reinterpretan y se edulcoran hechos; se instrumentaliza la historia como arma política, y algunos quieren volver a reprimir y silenciar la historia", advirtió.

Según el presidente alemán, el gran peligro que amenaza hoy la conciencia histórica es la irrupción del nuevo nacionalismo en la cultura de la memoria, algo que afecta no sólo a Alemania, sino a otros países, agregó.

Así, Rusia respalda su guerra de agresión contra Ucrania en "una descarada tergiversación de la historia", como si el agresor ruso fuera la víctima, y no Ucrania, que lucha por su supervivencia.

De la misma manera, instó a aprender de la historia y de los pogromos del 9 de noviembre de 1938 contra la población judía ante el nuevo antisemitismo y los actos de violencia contra los judíos en las calles alemanas a raíz de la guerra en Gaza.

Rechazó la acusación de que la Shoá impide a los alemanes ver otras injusticias al recordar que Alemania ha criticado y critica la catastrófica situación humanitaria en la Franja de Gaza y las acciones de los colonos en Cisjordania.

Reiteró el objetivo político de una solución pacífica que una la seguridad de Israel con el derecho a la autodeterminación de los palestinos y subrayó que la lección que se desprende de los crímenes nazis es "la universalidad de los derechos humanos".

Por otro lado, afirmó que la cultura de la memoria en Alemania "no es una importación de Occidente" sino "también un logro y un legado de la Revolución Pacífica" en la República Democrática Alemana (RDA), que llevó a la caída del Muro de Berlín.

En este sentido, pidió no olvidar a las víctimas de la dictadura en la Alemania Oriental y defender con firmeza la veracidad histórica y la justicia.

Se refirió al "revisionismo histórico agresivo" de quienes presentan a la RDA "bajo una luz nostálgica sin ningún tipo de vergüenza" y utilizan esa idealización de la dictadura para lanzar ataques extremistas contra la democracia.

"Esto tampoco puede quedar sin respuesta, y también por eso necesitamos una cultura de la memoria con conciencia histórica" que "haga frente a la demagogia con hechos históricos y con determinación política", dijo.