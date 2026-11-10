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Ciencia
10 de noviembre de 2026 - 09:40

Bruselas: La UE puede destacar en robótica, pero debe impulsar la industria de la IA

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Lisboa, 10 nov (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen, aseguró este martes en el marco de la Web Summit en Lisboa que "la robótica es, sin duda, un campo de aplicación de la IA en el que creemos que Europa puede destacar", por eso son necesarias políticas que impulsen esta industria.

Por EFE
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Durante una intervención en el evento tecnológico, uno de los más importantes del mundo, Virkkunen dijo estar "muy interesada" en la robótica y consideró que "todo el mundo tiene muchas ganas de ver de qué son capaces los robots".

"Creo que, ya ahora mismo, pueden realizar muchas tareas, pero en el futuro podrán hacer aún más. Pero para nosotros es importante que la tecnología siga estando controlada por un ser humano, de modo que seamos siempre nosotros, como seres humanos, quienes tomemos las decisiones", matizó la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario.

Este año la Web Summit está centrada en la tecnología y robótica china, con una amplia demostración de los avances en robots que el gigante asiático ya domina.

En este sentido, Virkkunen explicó cómo Bruselas está potenciando las capacidades comunitarias, invirtiendo especialmente en infraestructura, que ahora mismo supone "un enorme obstáculo" para las empresas.

"Y por eso, junto con nuestros Estados miembros, estamos invirtiendo ahora en 19 'fábricas de IA', además de permitir que superordenadores puedan entrenar y desarrollar los modelos más avanzados en Europa.

Todo acompañado de regulación: "Sabemos que, en Europa, es muy importante para nuestros ciudadanos poder confiar en esas tecnologías".

"En la actualidad, Europa depende en gran medida de unas pocas empresas estadounidenses en el ámbito de la IA. Y por eso es importante que, a partir de ahora, desarrollemos nuestra propia capacidad para diseñar y fabricar chips de IA más avanzados en los próximos años", subrayó la vicepresidenta.

Además, recordó, "cuando hablamos de tecnologías, no se trata solo de competitividad o economía, sino que también está muy relacionado con nuestra seguridad y con el poder geopolítico", ya que "quienes controlan esas tecnologías, evidentemente, no solo dominan la economía, sino que también poseen un enorme poder tecnológico".

"Y para nosotros, como europeos, es muy importante que tengamos independencia y seamos capaces de reducir las dependencias que entrañan riesgos, así como de controlar por nosotros mismos las tecnologías críticas que están configurando nuestro futuro", aunque eso no significa "aislamiento o proteccionismo".

Precisamente destacó que es importante la cooperación con China cuando se trata de seguridad y protección de modelos de IA: "Es muy importante que China esté presente, por lo que también hemos estado promoviendo mucho la colaboración internacional en lo que se refiere a los riesgos de la IA".

Virkkunen concluyó: "Nuestra principal prioridad ahora mismo es, sin duda, acelerar el desarrollo de la IA en Europa y apoyar también a nuestras industrias y pymes para que apliquen la IA y, por supuesto, ayudar a nuestras startups a crecer, porque sabemos que contamos con más de 9.000 startups en Europa que están desarrollando IA, y queremos asegurarnos de que puedan hacer crecer sus negocios a lo largo del año".

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