China sanciona a casi 4.000 cuentas en redes por suplantar a famosos con IA

La Administración del Ciberespacio de China (CAC), el principal regulador de Internet del país, difundió estas cifras, de las que se hicieron eco medios locales este martes, y pidió a las plataformas de todo el país que asuman mayor responsabilidad y adopten medidas más eficaces para evitar el mal uso de la IA.

La CAC dio a conocer varias cuentas de WeChat -una aplicación similar a WhatsApp, que está bloqueado en China- que habían utilizado la IA para falsificar imágenes de famosos, sintetizar voces o hacer un uso indebido de fotografías de personajes públicos y de sus familiares con el fin de promocionar productos y atraer espectadores.

También señaló cuentas que difundían bulos, entre ellos informaciones falsas sobre la salud de famosos, y precisó que todas ellas habían sido sancionadas.

El organismo cita el caso de la actriz Wu Yue, quien habría publicado un vídeo en redes en el que decía que un internauta había usado la IA para falsificar su rostro y clonar su voz con el fin de promocionar un suero facial.

Durante el último año, los reguladores de Internet chinos han llevado a cabo varias campañas para perseguir el "uso indebido" de la IA, tras la expansión que ha vivido esta tecnología en el país y en otras partes del mundo.

Si bien en estos casos la crítica recae en la suplantación de famosos para obtener beneficios, como captar seguidores o lucrarse con la promoción de productos, en abril el Comité de Actores de la Federación China de Organizaciones Sociales de Radio y Televisión criticó también el intercambio de rostros y la clonación de voz generados con IA en materiales de cine y televisión.

China es el país con más internautas del mundo (alrededor de 700 millones) pero a la vez uno de los que ejercen mayor control en los contenidos de la web, como muestra el hecho de que populares webs como Google, Facebook, Twitter o YouTube están bloqueadas en el país desde hace años.