Guterres pide gobernanza para la IA y advierte de que niños están expuestos "como cobayas"

"Debemos gobernar la inteligencia artificial antes de que ella nos gobierne a nosotros", mantuvo Guterres, en un mensaje en vídeo emitido durante la inauguración hoy del Foro de París sobre la Paz, que celebra su novena edición hasta el miércoles en el Palacio de Chaillot, frente a la Torre Eiffel, y con su foco principal puesto en la protección de la infancia.

"Los niños sufren las heridas más profundas de nuestras divisiones: mueren bajo las bombas, pasan hambre, son desplazados, se ven privados de educación y quedan expuestos, como cobayas, a tecnologías sin mecanismos de protección", declaró el secretario general de la ONU.

"Los niños no deben pagar el precio de nuestras renuncias", añadió.

Guterres defendió que la cooperación internacional es indispensable para afrontar los desafíos globales y advirtió de que ningún país, por poderoso que sea, puede hacer frente por sí solo a las amenazas actuales.

En este contexto, reclamó construir un orden multipolar basado en el derecho internacional y no en la fragmentación ni en la ley del más fuerte.

También pidió silenciar las armas y proteger a los civiles, reformar el Consejo de Seguridad de la ONU y la arquitectura financiera internacional, y acelerar una transición justa y ordenada para abandonar los combustibles fósiles.

"La cooperación es la expresión más elevada de la soberanía", concluyó Guterres.

Precisamente, más de 50 países, entre ellos España, México, Brasil, Costa Rica y Honduras; cinco organizaciones internacionales y una veintena de entidades no gubernamentales, filantrópicas y empresas se comprometieron este martes a situar los derechos y el bienestar de los niños en el centro de sus políticas y actuaciones, incluida la protección frente a la IA, durante el Foro de París sobre la Paz.

Los firmantes de la declaración 'Los niños primero', entre los que no está Estados Unidos, acordaron concentrar sus esfuerzos en cinco ámbitos prioritarios (salud, nutrición, educación, protección y el bienestar psicológico en la era digital)con el objetivo de lograr resultados concretos de aquí a 2045.