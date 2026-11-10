Más de 50 países se comprometen a situar derechos de infancia en centro de sus políticas

Los firmantes de la declaración 'Los niños primero' acordaron concentrar sus esfuerzos en cinco ámbitos prioritarios: salud, nutrición, educación, protección y bienestar psicológico en la era digital, con el objetivo de lograr resultados concretos de aquí a 2045, informó en un comunicado el Foro de París, que se celebra hasta mañana.

"La infancia es el comienzo de todo proyecto político. A través de ella se construyen la paz y la esperanza para el futuro", afirmó el presidente francés, Emmanuel Macron, quien destacó en el comunicado la necesidad de proteger a los menores frente a las crisis, las catástrofes naturales, las epidemias y el cambio climático.

Macron también situó la protección infantil en el entorno digital entre las prioridades del compromiso y defendió que "los sistemas de inteligencia artificial no deben ponerse en manos de los niños sin haber sido previamente probados, evaluados y autorizados".

La declaración aborda tanto necesidades básicas, como el acceso a una alimentación adecuada, la atención sanitaria y la protección frente a enfermedades prevenibles, como los riesgos y oportunidades derivados de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial.

La directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, afirmó que invertir en la infancia constituye tanto una obligación moral como una decisión determinante para el futuro y celebró el compromiso de los países y organizaciones participantes.

Entre los compromisos anunciados figura una iniciativa de investigación sobre el impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo infantil, respaldada por grandes desarrolladores tecnológicos como OpenAI y Anthropic, así como por organizaciones especializadas en seguridad digital, entre ellas Common Sense Media.

El proyecto contará con una financiación anunciada de ocho millones de euros y pretende desarrollar herramientas y conocimientos científicos que permitan establecer nuevos estándares de seguridad infantil desde el diseño de las tecnologías de inteligencia artificial.

"El resultado de nuestro trabajo supone un avance significativo hacia una inteligencia artificial que garantice la seguridad de los niños desde su concepción", afirmó el presidente del Foro de París por la Paz, Philippe Étienne, encargado de inaugurar la décima edición de este evento que lanzó Macron a su llegada al Elíseo.

El encuentro, que se celebra en el Palacio Chaillot, frente a la Torre Eiffel, también prevé lanzar dos instrumentos de coordinación: un marco de prioridades con indicadores y buenas prácticas para evaluar los avances, y una plataforma destinada a facilitar la cooperación entre los sectores público y privado.

El objetivo es coordinar la actuación de gobiernos, organizaciones internacionales, empresas y entidades sociales para mejorar la protección, la educación, la salud y el bienestar de las generaciones actuales y futuras.