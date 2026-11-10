ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
La primera mañana
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
21º
Ahora
ver más
21º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
21º
Máx
28º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
35º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
38º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
35º
undefined 2026-11-15
Min
23º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Ciencia
10 de noviembre de 2026 - 07:20

Más de 50 países se comprometen a situar derechos de infancia en centro de sus políticas

Imagen sin descripción

París, 10 nov (EFE).- Más de 50 países, entre ellos España, México, Brasil, Costa Rica y Honduras; cinco organizaciones internacionales y una veintena de entidades no gubernamentales, filantrópicas y empresas se comprometieron este martes a situar los derechos y el bienestar de los niños en el centro de sus políticas y actuaciones, incluida la protección frente a la inteligencia artificial (IA), durante el Foro de París sobre la Paz.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Los firmantes de la declaración 'Los niños primero' acordaron concentrar sus esfuerzos en cinco ámbitos prioritarios: salud, nutrición, educación, protección y bienestar psicológico en la era digital, con el objetivo de lograr resultados concretos de aquí a 2045, informó en un comunicado el Foro de París, que se celebra hasta mañana.

"La infancia es el comienzo de todo proyecto político. A través de ella se construyen la paz y la esperanza para el futuro", afirmó el presidente francés, Emmanuel Macron, quien destacó en el comunicado la necesidad de proteger a los menores frente a las crisis, las catástrofes naturales, las epidemias y el cambio climático.

Macron también situó la protección infantil en el entorno digital entre las prioridades del compromiso y defendió que "los sistemas de inteligencia artificial no deben ponerse en manos de los niños sin haber sido previamente probados, evaluados y autorizados".

La declaración aborda tanto necesidades básicas, como el acceso a una alimentación adecuada, la atención sanitaria y la protección frente a enfermedades prevenibles, como los riesgos y oportunidades derivados de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial.

La directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, afirmó que invertir en la infancia constituye tanto una obligación moral como una decisión determinante para el futuro y celebró el compromiso de los países y organizaciones participantes.

Entre los compromisos anunciados figura una iniciativa de investigación sobre el impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo infantil, respaldada por grandes desarrolladores tecnológicos como OpenAI y Anthropic, así como por organizaciones especializadas en seguridad digital, entre ellas Common Sense Media.

El proyecto contará con una financiación anunciada de ocho millones de euros y pretende desarrollar herramientas y conocimientos científicos que permitan establecer nuevos estándares de seguridad infantil desde el diseño de las tecnologías de inteligencia artificial.

"El resultado de nuestro trabajo supone un avance significativo hacia una inteligencia artificial que garantice la seguridad de los niños desde su concepción", afirmó el presidente del Foro de París por la Paz, Philippe Étienne, encargado de inaugurar la décima edición de este evento que lanzó Macron a su llegada al Elíseo.

El encuentro, que se celebra en el Palacio Chaillot, frente a la Torre Eiffel, también prevé lanzar dos instrumentos de coordinación: un marco de prioridades con indicadores y buenas prácticas para evaluar los avances, y una plataforma destinada a facilitar la cooperación entre los sectores público y privado.

El objetivo es coordinar la actuación de gobiernos, organizaciones internacionales, empresas y entidades sociales para mejorar la protección, la educación, la salud y el bienestar de las generaciones actuales y futuras.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: incautan dos lujosos autos del Grupo Vázquez que estaban siendo modificados
Ver más
02
Policiales
Sepa todo lo incautado en las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo
Ver más
03
Política
Miguel Vázquez adquirió un lujoso departamento en Miami
Ver más
04
Policiales
Allanan casa matriz de Ueno Bank: hallan dos cajas fuertes, una oculta tras una pared
Ver más
05
Política
Exasesor jurídico de Santiago Peña deja el Consejo de Itaipú Binacional
Ver más

Te puede interesar