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Ciencia
10 de noviembre de 2026 - 08:05

Tailandia limita el ruido y el calor que generan los centros de datos en nueva normativa

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Bangkok, 10 nov (EFE).- Tailandia aprobó este martes una nueva normativa para los centros de datos, claves para el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), que establece límites al ruido y al calor emitidos por estas instalaciones, al tiempo que regula su consumo de agua y electricidad, con vistas a contener su impacto medioambiental.

Por EFE
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En pleno debate sobre el elevado consumo energético de los centros de datos, que se multiplican con el auge de la IA, el Gobierno tailandés dio luz verde a una regulación elaborada por el Comité de Políticas para Centros de Datos de Tailandia, que también busca seguridad en las inversiones en esta materia que el país quiere potenciar.

El secretario general del Consejo Nacional de Desarrollo Económico y Social (NESDC), Danucha Pichayanan, explicó en una rueda de prensa que la regulación aprobada limita a 70 decibelios el ruido de los generadores de estas instalaciones, al tiempo que establece que el aumento de la temperatura en el perímetro de un centro de datos debe limitarse "a uno o dos grados Celsius".

También fija que el vertido de agua por parte de las instalaciones deberá cumplir estándares de calidad, aunque no detallados de qué grado.

La normativa obliga también a que los centros de datos cuyo consumo eléctrico sea superior a 20 megavatios se establezcan en zonas industriales.

Además de regular el impacto ambiental de los centros de datos, la regulación busca "ofrecer claridad y confianza a los inversores", así como "garantizar que los proyectos futuros generen valor añadido para la economía tailandesa", afirmó el ministro de Finanzas, Ekniti Nitithanprapas, en la rueda de prensa.

La Junta de Inversiones de Tailandia (BOI, por sus siglas en inglés) ha aprobado 57 proyectos de inversión en centros de datos, 17 de los cuales ya están operativos, afirmó el secretario general del organismo, Narit Therdsteerasukdi, durante la comparecencia.

La normativa se aprueba después de que Bangkok suspendiera en septiembre nuevas autorizaciones para grandes centros de datos en la urbe, mientras revisa su consumo, impacto ambiental y almacenamiento de combustible.

La IA y su creciente infraestructura física, incluidos los centros de datos, que se colaron en la campaña de cara a las elecciones de medio mandato del pasado 3 de noviembre en Estados Unidos, lastraron la semana pasada, después de los comicios, los mercados bursátiles del alrededor del mundo.

Según analistas, las caídas respondieron al temor de los inversores a que la victoria del Partido Demócrata amenace el auge de estas instalaciones, esenciales para alimentar modelos de IA y que levantan críticas por su consumo masivo de agua y electricidad.

Varios países están impulsando medidas regulatorias, entre ellos España, que pretende aprobar un real decreto sobre requisitos de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos antes de las elecciones del próximo 29 de noviembre.

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