Bruselas propone Ley de Equidad Digital contra los diseños manipuladores o "dark patterns"

Entre otras medidas, obliga a mostrar el precio total desde el principio, facilita darse de baja de las suscripciones, prohíbe ofrecer cajas de botín a menores en los videojuegos y exige a los 'influencers' declarar la publicidad.

Además, Bruselas propone poder investigar y multar directamente a las empresas, con hasta el 6 % de su facturación mundial.

"La comodidad no debe ir a costa de la equidad, y las tarifas ocultas o el 'marketing' manipulador pueden socavar la capacidad de elegir de forma libre e informada", opinó el comisario encargado de Protección de los Consumidores, Michael McGrath, quien explicó que "las normas de protección actuales se concibieron antes del enorme crecimiento del comercio electrónico".

La ley amplía la lista de prácticas prohibidas en cualquier circunstancia, con ejemplos como las falsas afirmaciones de que un producto se agota, los mensajes que culpabilizan al consumidor por no elegir lo que beneficia a la empresa o las casillas premarcadas.

Cancelar contratos y suscripciones digitales será más fácil; las pruebas gratuitas no podrán pasar a ser de pago sin confirmación expresa; las renovaciones automáticas exigirán un aviso previo, y habrá derecho a atención humana cuando otros medios no sean eficaces.

Los consumidores podrán desactivar funciones de diseño adictivo, como la reproducción automática de vídeos o las notificaciones no vinculadas a su actividad en el servicio, más allá de las normas específicas para menores previstas en la Ley de Infancia, propuesta el pasado 17 de septiembre.

La Comisión sostiene que la ley protege a consumidores de todas las edades y actúa como red de seguridad que complementa la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

Las empresas tendrán que indicar cuánto valen en moneda real las compras con divisas virtuales, que estarán desactivadas por defecto para menores, a quienes además se prohíben las cajas de botín ('loot boxes') y los mecanismos de pago por ganar o avanzar ('pay-to-win').

Los 'influencers' deberán revelar con claridad cuándo cobran por promocionar un producto y no podrán anunciar aquellos cuya publicidad es ilegal, mientras que las marcas y agencias deberán asegurarse de que cumplan.

Por su lado, los vendedores deberán mostrar desde el principio el precio total con tasas y cargos, lo que supone prohibir el llamado 'drip pricing' (añadir costes a medida que avanza la compra), e informar en las colas virtuales de la evolución del precio en tiempo real y de su máximo posible.

En las entradas para eventos culturales y deportivos con precios dinámicos, habrá que informar del número disponible y del precio máximo.

"Esto es bueno para los consumidores y también para nuestras empresas, porque crea unas condiciones de competencia equitativas en toda la UE", señaló la comisaria de Soberanía Digital, Henna Virkkunen, en rueda de prensa.

Bruselas calcula que las propuestas permitirán a los consumidores ahorrar hasta 13.700 millones de euros al año.

La revisión del reglamento de cooperación autoriza a Bruselas a investigar y multar directamente, algo que hasta ahora solo hacían las autoridades nacionales, y fija plazos y mejora la coordinación de las sanciones.

Podrá intervenir si la infracción afecta a consumidores de al menos dos tercios de los Estados miembros y de la población de la UE, y la empresa no es una pyme; en ese caso, las autoridades nacionales dejarán de investigar.

La propuesta deberá ser ahora negociada por el Parlamento Europeo y el Consejo -los países-.