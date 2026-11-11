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Ciencia
11 de noviembre de 2026 - 02:05

Dos remotos atolones del Pacífico conservan aún ecosistemas salvajes y saludables

Imagen sin descripción

Redacción Ciencia, 11 nov (EFE).- En un mundo marcado por la pérdida de biodiversidad y la huella del ser humano, aún existen algunos “ecosistemas salvajes y saludables” en unos pocos atolones remotos del océano Pacífico.

Por EFE
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El estudio ofrece, según el autor que lo encabeza,  Alan Fiedlander, de la Universidad de Hawái, “la primera referencia ecológica exhaustiva” de las recién creadas reservas marinas de Bikar y Bokak, desde el cielo y la tierra hasta las profundidades marinas.

Se trata de los atolones más septentrionales de las Islas Marshall, situados a unos 116 y 385 kilómetros del atolón habitado más cercano, respectivamente.

Estos no son solo “tesoros para las Islas Marshall, sino para todo el planeta; son un regalo de la comunidad del atolón de Utirik, que ha protegido de forma tradicional y vigilante estos frágiles ecosistemas durante décadas”, agregó.

El equipo hizo en 2023 un exhaustivo seguimiento de los ecosistemas terrestres, marinos y aéreos locales, evaluó las poblaciones de aves, caracterizó la vegetación, estudió la anidación de tortugas, los arrecifes de coral y las comunidades de peces.

Dos años después de la evaluación, unos 48.000 kilómetros cuadrados en torno a los atolones fueron declarados el primer santuario marino nacional del país.

En ambos atolones, encontraron 15 colonias de aves marinas en las que se confirmó o se consideró probable que estuvieran criando, al menos 266 grupos de peces de arrecife, 138 que viven a mayor profundidad y 79 grupos de peces de aguas profundas.

Se registraron 15 grupos de depredadores de aguas abiertas, como tiburones, jureles y wahoo. Catorce de los grupos observados no se habían registrado anteriormente en las Islas Marshall, y dos podrían ser especies nuevas para la ciencia.

Ambos atolones también difieren entre sí. La anidación de tortugas marinas se concentró casi exclusivamente en Bikar, donde se registraron 132 fosas de anidación de tortugas marinas verdes, mientra que la biomasa total de peces de arrecife fue mayor en Bokak.

Friedlander subrayó que se encuentran “entre los mejores sistemas de referencia ecológicos” de los que se dispone para comprender mejor lo que se ha perdido en otros lugares y para aportar los conocimientos fundamentales necesarios para llevar a cabo esfuerzos eficaces de conservación y restauración.

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