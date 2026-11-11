La Web Summit reanuda su actividad tras cancelar una jornada por el temporal en Portugal

La organización anunció este martes que la jornada del miércoles no se celebraría, en línea con la recomendación formal del Gobierno portugués, que alertó de los riesgos asociados al temporal, entre ellos inundaciones costeras por la subida de la marea, graves trastornos en el transporte público y daños causados por el viento en estructuras exteriores.

"La seguridad y la protección de los asistentes, del personal y de los colaboradores es siempre nuestra prioridad", señaló la organización en un comunicado, en el que subrayó que respetaría las indicaciones de las autoridades.

El Ejecutivo pidió a la ciudadanía que permaneciera en casa y recurriera al teletrabajo siempre que fuera posible, además de evitar circular por la ribera del Tajo.

Portugal activó la situación de alerta en el territorio continental entre las 00.00 (GMT) y las 23.59 de este miércoles y desplegó un amplio dispositivo de emergencia con policías, bomberos y servicios sanitarios.

El Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA) previó lluvias persistentes y rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora, que podían alcanzar los 140 en zonas expuestas.

Charles llega meses después de la borrasca Kristin, que a comienzos de año dejó seis muertos y cuantiosos daños en varias regiones del centro del país.

El evento, que fue inaugurado el lunes y se prolongará hasta este jueves, prevé reunir a miles de asistentes, entre empresas, inversores y ponentes de 164 países. La jornada de mañana cerrará una edición marcada por la presencia de robots humanoides y por la mayor delegación china de la historia del evento.