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Ciencia
11 de noviembre de 2026 - 23:25

Nvidia evalúa cesar a Jensen Huang por su relación con una presunta espía china, según WSJ

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Miami (EE.UU.), 11 nov (EFE).- La junta directiva de Nvidia discute este miércoles la posible destitución del consejero delegado de la empresa, Jensen Huang, por el escándalo de su relación extramatrimonial con una presunta espía china, informó el diario The Wall Street Journal.

Por EFE
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Fuentes conocedoras del asunto informaron al medio que este miércoles tendrá lugar una reunión para discutir el futuro de Huang, cofundador de una de las principales empresas diseñadoras de microchips del mundo.

Huang reconoció el pasado fin de semana en una misiva dirigida a sus empleados que había sido infiel a su esposa y pidió disculpas por haber traicionado la confianza de su familia y de sus trabajadores.

La mujer con la que mantuvo la relación extramatrimonial es Alice Huang, una empresaria china que llegó a controlar el 25 % de una gestora de fondos de Shanghái fundada por Kang Wei, un financiero sancionado por el regulador bursátil chino y posteriormente investigado por presunta manipulación del mercado, según el medio económico Caixin.

Según funcionarios de inteligencia estadounidenses, la mujer trabajaría para los servicios de inteligencia chinos.

La destitución del consejero delegado de Nvidia asestaría un duro golpe al liderazgo de la firma en un momento crítico de la carrera global por la inteligencia artificial, mercado que la compañía domina con solvencia gracias al diseño de sus procesadores gráficos.

La controversia ya afectó a la compañía en la bolsa de valores en las últimas jornadas. Pese a un repunte del 2,87 % en la sesión de este miércoles en Wall Street, Nvidia había dilapidado unos 430.000 millones de dólares en valor bursátil en los dos días posteriores a la confesión de su cofundador.

Además de su relación con la presunta espía china, el WSJ también revela que Huang habría tenido otra relación fuera de su matrimonio con Kimberly Powell, una alta ejecutiva de la compañía a cargo de su división de salud, según otra fuente cercana.

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