Santiago Peña se expone hasta a 15 años de prisión, confirma Fiscalía

En la conferencia de prensa realizada esta mañana por el Ministerio Público para exponer avances en la investigación en el caso Ueno Bank, el agente fiscal Francisco Cabrera precisó que para los exdirectivos de la entidad financiera se tiene una expectativa de pena de hasta 12 años de cárcel.

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“Estamos hablando de una expectativa de pena de hasta 12 años con relación a estos hechos punibles actuales, a las calificaciones jurídicas que se realizaron”, dijo Cabrera. Añadió que si hay una modificación eventual de una calificación, también va a haber una modificación del marco penal.

Expectativa de 15 años para Peña

A su turno, la agente fiscal Verónica Valdez detalló que el expresidente de la República Santiago Peña se expone a 15 años de prisión. “La pena máxima que podría ser aplicada conforme a las calificaciones que ahora están previstas es de hasta 15 años de pena privativa de libertad por un concurso, ya que es más de un hecho punible”, resaltó la representante del Ministerio Público.

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Santiago Peña Palacios está imputado por lesión de confianza y conflicto de intereses, ya que mientras se desempeñaba como presidente de la República, aún tenía acciones en Ueno Bank. Al existir agravantes en los hechos punibles por los que se le investiga, se procede a un concurso en el cual se aplica la pena más alta prevista. En este caso, la de 15 años.

Consultada si Peña o el expresidente del BCP Carlos Carvallo volverán a prestar declaración, ya que en la indagatoria se abstuvieron, la fiscala dijo que el Ministerio Público no puede obligar a un imputado a hablar. “La declaración indagatoria es un medio de defensa y ese acto ya se llevó a cabo. De todas maneras, si la persona quiere prestar declaración, puede solicitar una nueva audiencia”, precisó.

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Sobre los rumores de vehículos particulares supuestamente conducidos por personal militar, entrando y saliendo del domicilio de la familia Peña Ocampos en Asunción, Valdez dijo que cuentan con los circuitos cerrados para procesar y determinar el actuar de estas personas. “Nosotros todavía no tenemos definido. Es una operación técnica que vamos a llevar a cabo a los efectos de de recabar información al respecto”, expresó.