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Economía
11 de noviembre de 2026 - 11:28

Santiago Peña se expone hasta a 15 años de prisión, confirma Fiscalía

Hombre sentado detrás de barrotes, con rostro serio, camisa blanca y corbata roja, en un ambiente cerrado de prisión.
La fiscal Verónica Valdez confirmó que la pena máxima que podría ser aplicada al expresidente de la República Santiago Peña, es de 15 años de cárcel

La fiscala Verónica Valdez confirmó que la pena máxima que podría ser aplicada al expresidente Santiago Peña es de hasta 15 años de pena privativa de libertad. Esto se debe a que está procesado por más de un hecho punible. Entonces por concurso y cuando hay agravantes, se aplica la pena prevista más alta.

Por ABC Color
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En la conferencia de prensa realizada esta mañana por el Ministerio Público para exponer avances en la investigación en el caso Ueno Bank, el agente fiscal Francisco Cabrera precisó que para los exdirectivos de la entidad financiera se tiene una expectativa de pena de hasta 12 años de cárcel.

Lea más: Ueno: pastor Joshua Abreu y familiares de Peña, en la mira de la Fiscalía

“Estamos hablando de una expectativa de pena de hasta 12 años con relación a estos hechos punibles actuales, a las calificaciones jurídicas que se realizaron”, dijo Cabrera. Añadió que si hay una modificación eventual de una calificación, también va a haber una modificación del marco penal.

Nancy Salomón y Manuel Doldán Breuer en conferencia, rodeados de colegas, todos vestidos formalmente en ambiente oficial.
Durante una conferencia de prensa, agentes fiscales discuten el caso Ueno Bank y la investigación a Santiago Peña.

Expectativa de 15 años para Peña

A su turno, la agente fiscal Verónica Valdez detalló que el expresidente de la República Santiago Peña se expone a 15 años de prisión. “La pena máxima que podría ser aplicada conforme a las calificaciones que ahora están previstas es de hasta 15 años de pena privativa de libertad por un concurso, ya que es más de un hecho punible”, resaltó la representante del Ministerio Público.

Lea más: Ueno Bank: ¿qué pasará con los cajeros y el dinero que aún contienen?

Santiago Peña Palacios está imputado por lesión de confianza y conflicto de intereses, ya que mientras se desempeñaba como presidente de la República, aún tenía acciones en Ueno Bank. Al existir agravantes en los hechos punibles por los que se le investiga, se procede a un concurso en el cual se aplica la pena más alta prevista. En este caso, la de 15 años.

César Roberto Silguero Lobos en uniforme azul claro, junto a Silvia González con blusa de rayas y otra mujer con blusa blanca, en ambiente formal.
César Roberto Silguero Lobos, Silvia González y otros se retiran de la mansión de verano de Santiago Peña en San Bernardino.

Consultada si Peña o el expresidente del BCP Carlos Carvallo volverán a prestar declaración, ya que en la indagatoria se abstuvieron, la fiscala dijo que el Ministerio Público no puede obligar a un imputado a hablar. “La declaración indagatoria es un medio de defensa y ese acto ya se llevó a cabo. De todas maneras, si la persona quiere prestar declaración, puede solicitar una nueva audiencia”, precisó.

Lea más: Ueno Bank: Fiscalía asegura protección al backup del grupo Vázquez

Sobre los rumores de vehículos particulares supuestamente conducidos por personal militar, entrando y saliendo del domicilio de la familia Peña Ocampos en Asunción, Valdez dijo que cuentan con los circuitos cerrados para procesar y determinar el actuar de estas personas. “Nosotros todavía no tenemos definido. Es una operación técnica que vamos a llevar a cabo a los efectos de de recabar información al respecto”, expresó.

Puerta secreta que sirve de acceso a la habitación de seguridad, situada en la casa de Santiago Peña, en San Bernardino.
Puerta secreta que sirve de acceso a la habitación de seguridad, situada en la casa de Santiago Peña, en San Bernardino.

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