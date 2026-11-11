Sheinbaum se reúne con el presidente de OpenAI para abordar el uso de la IA en la salud

"En Palacio Nacional, recibimos al presidente y cofundador de OpenAI, Greg Brockman, y a su equipo", indicó Sheinbaum en un mensaje en X, acompañado de fotografías del encuentro.

Sheinbaum señaló que la conversación giró en torno a las diferentes aplicaciones de la IA y destacó el potencial de esta tecnología para el sector sanitario.

"Coincidimos en que esta tecnología puede generar beneficios en atención médica", afirmó.

La mandataria mexicana no detalló posibles acuerdos o proyectos con OpenAI, empresa creadora de ChatGPT.

La reunión se produce en un momento en que el Gobierno mexicano busca acelerar la incorporación de la inteligencia artificial en áreas públicas prioritarias, en especial la salud, para agilizar y optimizar sus procesos.

El 23 de octubre, Sheinbaum anunció un sistema apoyado en IA para mejorar la distribución de medicamentos e insumos médicos en hospitales públicos, con el objetivo de seguir en tiempo real inventarios, rutas de entrega y necesidades de abasto, y con una primera etapa de implementación prevista a partir de enero de 2027.

El acercamiento con OpenAI coincide además con un entorno de expansión de la infraestructura tecnológica en el país.

Microsoft informó a finales de octubre que el uso de IA generativa en México ya supera los promedios regional y global, mientras EY estimó que el mercado de centros de datos podría atraer más de 18.000 millones de dólares en inversiones hasta 2030.

En ese contexto, sobresale el proyecto de CloudHQ anunciado en 2025 para instalar seis centros de datos en Querétaro (centro) por 4.800 millones de dólares.