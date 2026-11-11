Un estudio rastrea la leucemia durante décadas, desde la primera mutación al diagnóstico

Para hacer este descubrimiento -que abre la puerta a la posibilidad de prevenir la enfermedad antes de su desarrollo-, un equipo científicos de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) y de la Universidad de Londres (UCL) ha reconstruido el proceso de desarrollo de la leucemia mieloide aguda durante las décadas previas al diagnóstico.

Al analizar las muestras, la secuenciación de ADN ultrasensible permitió al equipo estimar cuándo surgió cada mutación y con qué rapidez se multiplicaron las células afectadas en los años previos al diagnóstico.

En los países occidentales como España, cada año se diagnostican unos 3,5 o 4 casos por cada 100.000 habitantes. Solo una de cada seis sobrevivirá cinco años después del diagnóstico de este cáncer de sangre agresivo.

Los científicos estudiaron a 47 mujeres que posteriormente desarrollaron leucemia mieloide aguda (LMA), a los 72 años de media, y muestras similares de 46 mujeres que permanecieron libres de cáncer de sangre.

Aunque muchas personas mayores sanas portan células sanguíneas con mutaciones que también se encuentran en la leucemia solo una pequeña proporción desarrolla LMA. El motivo no está claro porque nunca se ha realizado un seguimiento del proceso año tras año hasta el diagnóstico.

Al reconstruir el desarrollo de la enfermedad durante años, el estudio reveló que, tras la primera mutación, adquirida antes de los 20 años en dos tercios de las mujeres que desarrollaron leucemia, le siguieron décadas de crecimiento lento en las que las células portadoras tardaron años en duplicarse.

Cada mutación adicional aumentaba su tasa de crecimiento entre dos y tres veces, y las células portadoras de cuatro mutaciones que impulsan el cáncer se duplicaron en cuestión de semanas.

El crecimiento de estos grupos de células, conocidos como clones, resultó ser sorprendentemente predecible: Una vez establecido un clon portador de una mutación cancerígena, se expandía a un ritmo constante, ralentizándose solo cuando se quedaba sin espacio o era superado por un clon de crecimiento más rápido.

En la práctica, esto significa que la tasa de crecimiento de un clon, que se puede medir a partir de unas pocas muestras de sangre, se puede usar para estimar el tamaño que podría alcanzar ese clon años e incluso décadas después.

En al menos un tercio de los casos de LMA, un clon había llegado a predominar en la sangre años antes del diagnóstico, "barrido somático", algo que no sucedió en las mujeres que permanecieron libres de cáncer de sangre.

Para confirmar los resultados, el equipo utilizó datos del Biobanco del Reino Unido y descubrió que las personas con estos "barridos somáticos" tenían un riesgo mucho mayor de desarrollar la enfermedad.

Estos hallazgos muestran la importancia de reconocer esta posible señal de alerta que el análisis genético estándar a menudo pasa por alto al confundir estas mutaciones con variantes hereditarias.

Los autores creen que estos hallazgos abren la puerta a nuevas oportunidades para la detección y prevención temprana.

"Las muestras de sangre seriadas son un registro fósil de la evolución de la sangre. Nos permiten retroceder en el tiempo y reconstruir cuándo surgió cada mutación y con qué rapidez se desarrolló. Lo más sorprendente fue previsibilidad del crecimiento de estos clones. Una vez que un clon se establece, su tasa de crecimiento actual nos indica dónde estará dentro de unos años, incluso décadas", destacó el director del estudio, Jamie Blundell, del Instituto de Cáncer Temprano de la Universidad de Cambridge.

Y "dado que el crecimiento es exponencial, incluso una ligera ralentización de un clon de alto riesgo durante la década o más previa al diagnóstico podría reducir sustancialmente la probabilidad de que se convierta en leucemia. Esto abre la puerta a estrategias que podemos aprovechar para evitar que estos clones lleguen a ser leucémicos".