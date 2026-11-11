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Ciencia
11 de noviembre de 2026 - 16:05

Un estudio señala la alta probabilidad de que los genes afecten en los medicamentos

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Redacción Ciencia, 11 nov (EFE).- La genética podría ser un factor determinante que afectase a la forma en que el organismo metaboliza los medicamentos, según un estudio realizado con datos de casi 100.000 estadounidense de diversos orígenes.

Por EFE
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Los resultados indican que todas las personas de la muestra presentaban, al menos, una de esas variantes genéticas (con una mediana de nueve) y el 24,4 % de ellas habían tomado algún medicamento del que se sabe que se ve afectado por la variante que portaban.

El descubrimiento pone de relieve la importancia de las pruebas genéticas para determinados medicamentos y señala que las alertas en la historia clínica electrónica podrían ser útiles cuando un médico receta uno de estos fármacos, según un comunicado de la Universidad de Pittsburgh (EE.UU.), que dirigió el estudio.

Aunque hay muchos factores que influyen en la respuesta a la medicación, la investigación indica que la genética “podría ser un factor determinante para una gran proporción de pacientes y pone de relieve la importancia de la medicina de precisión a la hora de recetar”, manifestó el autor principal del artículo, Philip Empey,

En Estados Unidos, más de 300 medicamentos incluyen en el prospecto información sobre las interacciones con variantes genéticas, en los casos en que las pruebas genéticas pueden resultar útiles para orientar la prescripción.

Un ejemplo es un fármaco de quimioterapia utilizado para el cáncer de colon que podría presentar una toxicidad grave en hasta un 8 % de los pacientes portadores de estas variantes genéticas, por lo que se les realizan pruebas antes del tratamiento, agrega la nota.

Los medicamentos más comunes identificados en la revisión fueron el ondansetrón (antináuseas), el ibuprofeno (antiinflamatorio), el omeprazol y el pantoprazol (ambos para tratar el reflujo ácido y la acidez estomacal) y la atorvastatina (reductora del colesterol).

El equipo también identificó más de 17.000 variantes nuevas y comunicó la frecuencia de variantes genéticas conocidas relacionadas con la medicación en múltiples grupos de ascendencia, incluidas poblaciones en las que estas frecuencias no se habían estimado anteriormente.

El equipo utilizó datos del programa de investigación “All of Us” de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, cuyo objetivo es recopilar datos de un millón de personas de todo el país para ayudar a comprender mejor cómo el estilo de vida, el entorno y los genes influyen en la salud y la enfermedad.

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