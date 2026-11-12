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Ciencia
12 de noviembre de 2026 - 08:55

Bruselas y Camberra firman la entrada de Australia al programa Horizonte Europa

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Bruselas, 12 nov (EFE).- La Unión Europea (UE) y Australia firmaron este jueves el acuerdo que asocia al país oceánico al Pilar II de Horizonte Europa, el programa comunitario de investigación e innovación.

Por EFE
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Con él, Australia se convierte oficialmente en el miembro asociado número 24, junto a países como Canadá, Egipto, Islandia, Israel, Japón o Corea del Sur.

El Pilar II, dotado con 52.400 millones de euros, financia proyectos de investigación en colaboración en áreas como la salud, el clima, la energía y las tecnologías digitales.

"Al profundizar esta asociación, convertiremos una investigación sobresaliente en soluciones reales para nuestros ciudadanos, reforzaremos nuestra resiliencia y ayudaremos a construir un mundo más seguro y más próspero", declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un comunicado.

Según el Ejecutivo comunitario, investigadores y organizaciones australianos podrán participar en consorcios internacionales con acceso a financiación en condiciones similares a las de sus homólogos europeos.

"Puede que nos separe medio mundo, pero compartimos la fe en la ciencia y en lo que las personas pueden lograr cuando trabajan juntas", señaló la comisaria de Empresas Emergentes, Investigación e Innovación, Ekaterina Zaharieva.

Australia conservará además su acceso previo a las Acciones Marie Skłodowska-Curie, que financian la movilidad y la formación de investigadores, y al pilar Europa Innovadora, centrado en apoyar la innovación empresarial.

Las entidades australianas podrán presentarse a las convocatorias del Pilar II a partir de enero de 2027, aunque la asociación no se formalizará hasta mediados de ese año, tras el examen del Parlamento australiano.

Las negociaciones habían concluido en junio de 2026.

Horizonte Europa es el principal programa de la UE de financiación de la investigación y la innovación, con un presupuesto de 93.500 millones de euros para el periodo 2021-2027.

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