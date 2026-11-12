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Tecnología
12 de noviembre de 2026 - 09:55

Cancelar la Web Summit en Lisboa por Charles fue la decisión correcta, según su CEO

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Lisboa, 12 nov (EFE).- El fundador de la Web Summit, Paddy Cosgrave, afirmó este jueves que cancelar este encuentro tecnológico en Lisboa por un día por la depresión Charles fue la decisión "correcta", mientras todavía calculan el impacto económico de esta decisión.

Por EFE
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El responsable hacía un balance en el último día de este congreso, uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo, después de que el Gobierno de Portugal declarara el estado de alerta ante la previsión de fuertes vientos y lluvias en todo el país.

Cosgrave, que no dio datos del impacto económico ni de cómo funcionarán las posibles indemnizaciones con las que puedan avanzar, recalcó que la decisión del Gobierno de Portugal de declarar la alerta fue lo "correcto".

"Creo que tomaron la decisión correcta, tomaron la decisión acertada y cuando nos lo comunicaron... bueno, creo que en momentos así hay que actuar con muchísima cautela", planteó, alegando que, ante el cierre de la feria por un día, los hoteles y restaurantes donde se alojaban los participantes se beneficiaron.

Cosgrave aclaró que, para compensar la falta de actividad de ayer, trasladaron algunas de las ponencias a esta jornada, lo que les ha llevado a ampliar el horario de la feria.

Tuvo también un mensaje para los responsables políticos y dueños de grandes empresas, señalando que la administración estadounidense eliminó la preocupación climática de su agenda.

"Tengo la esperanza de que exista un cierto ambiente a nivel mundial; no solo por las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, sino también por otras razones. Espero que quienes poseen un poder inmenso —a menudo, las personas más ricas del mundo— se den cuenta de que tienen una responsabilidad hacia los demás y hacia el planeta. Y espero que, de alguna manera, seamos conscientes de esto y que contemos con una línea de trabajo dedicada a ello", argumentó.

La Web Summit ha reunido entre el 9 y el 12 de noviembre en la Feria Internacional de Lisboa y el MEO Arena a más de 70.000 empresas, inversores y oradores provenientes de 164 países, siendo esta su edición "más internacional", según los organizadores.

El encuentro nació en Dublín en 2009 como una conferencia de 150 personas y se ha convertido en una cita internacional para empresas emergentes, grandes compañías tecnológicas e inversores.

Tras su paso por Portugal, la depresión Charles ha dejado más de 1.600 avisos a Protección Civil peninsular, centenares de desprendimientos, inundaciones y otros daños en Madeira y cerca de 400 vuelos cancelados en cuatro aeropuertos del país.

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