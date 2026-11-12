Cosgrave (Web Summit): "El futuro de los robots humanoides se ve increíblemente chino"

El responsable de la Web Summit, uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo, opinó así en una rueda de prensa al ser cuestionado sobre la creciente presencia china en este encuentro, en el que han destacado compañías especializadas en robots humanoides.

"Si miras el número de robots instalados en el mundo, las primeras diez compañías son todas chinas. Cuentan por, creo que es el 98 % de lo instalado, de robots humanoides, que es lo que mayoritariamente estamos mostrando aquí", planteó el responsable.

Señaló que él ve la Web Summit como "una ventana al futuro" y de momento no parece que vaya a cambiar, lo que le lleva a pensar que "el futuro de los robots humanoides se ve increíblemente chino".

Pero matizó: "por supuesto, hablamos de tecnología. En un plazo de 12 meses podemos tener robots humanoides lituanos".

Cuestionado por el creciente surgimiento de empresas emergentes en Brasil, aseveró que se registra "un cambio en el mundo", con el crecimiento y la innovación dispersándose fuera de California al resto del mundo.

"Y en São Paulo eso está ocurriendo mucho ahora", aseveró.

En el caso europeo, ejemplificó que "el crecimiento está cambiando del oeste de Europa al este".

La feria, celebrada este año entre el 9 y 12 de noviembre en el MEO Arena y la Feria Internacional de Lisboa, coincide en la ciudad con las acampadas por la vivienda desde hace cerca de un mes, y será también un punto de protesta.

Para Cosgrave esto no es un problema, ya que ve el derecho a la protesta como algo "muy importante".

"Hay una generación de gente joven en Europa que cree que su futuro ha sido robado y deberían estar enfadados y deben protestar y doy la bienvenida al que participe en las protestas", aseveró.

En ese sentido, señaló que uno de los líderes de las protestas francesas, que denuncian la carestía de vida y las deficiencias del sistema educativo en su país, hablará este jueves en una de las ponencias.

La Web Summit ha reunido esta semana en Lisboa a más de 70.000 empresas, inversores y oradores provenientes de 164 países, siendo esta su edición "más internacional", según los organizadores.

El encuentro nació en Dublín en 2009 como una conferencia de 150 personas y se ha convertido en una cita internacional para empresas emergentes, grandes compañías tecnológicas e inversores.