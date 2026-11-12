El brote de hantavirus en el Hondius causó una inusual cadena de contagios entre personas

Además, el análisis del genoma del virus confirmó que el brote fue originado por una cepa natural y no un patógeno artificial o inusual.

Estas son las conclusiones de un estudio internacional, coordinado por el Hospital Mount Sinai de Nueva York y realizado por científicos del Instituto de Salud Carlos III de Madrid (ISCIII).

El crucero MV Hondius zarpó desde Ushuaia el 1 de abril con destino a Canarias, España, y con 149 personas de 23 nacionalidades a bordo. Tras declararse el brote (11 de abril), el buque atracó en la ciudad canaria de Tenerife donde los pasajeros y la tripulación fueron repatriados a sus países para hacer cuarentenas preventivas.

El 24 de junio, había 13 casos y tres muertes confirmados.

Para averiguar cómo se produjo el contagio y la transmisión del brote, el equipo analizó secuencias genómicas del virus de 10 de los 13 casos identificados durante la investigación abierta para recabar y compartir datos y realizar una investigación científica internacional.

Tras combinar datos epidemiológicos y técnicas de secuenciación genómica, el estudio concluye que el virus se propagó en dos etapas: una zoonótica, contraída a partir de roedores silvestres antes de embarcar o en los momentos previos a la salida del barco, seguida de una cadena de transmisión "de persona a persona" en el mar.

El primer paciente (caso 1) del brote manifestó síntomas clínicos el 3 de abril de 2026, apenas dos días después de zarpar. En las siguientes semanas varias personas habían contraído el síndrome pulmonar por hantavirus, una enfermedad grave que puede provocar complicaciones respiratorias y la muerte.

El estudio confirma que el brote fue causado por el virus Andes, un tipo de hantavirus que puede transmitirse entre personas en determinadas circunstancias.

Varios mecanismos facilitaron su propagación: el contacto estrecho y prolongado en el barco entre los viajeros, la labor de los miembros de la tripulación, que se infectaron al atender o cuidar a los pasajeros enfermos, y las exposiciones intermedias no identificadas (casos en los que no se documentó un contacto directo evidente)

Además, las pruebas genómicas respaldaron la hipótesis de la transmisión de persona a persona a bordo del buque.

Dado que el periodo de incubación del virus Andes oscila entre 7 y hasta 39 o 42 días, los casos tardíos confirman el contagio dentro del barco aunque hubo un caso especialmente revelador, el de un paciente (caso 13) que desarrolló síntomas el 31 de mayo (casi dos meses después de que el barco zarpara de Argentina), tras un contacto cercano y prolongado con otra persona infectada.

Ese intervalo superaba el periodo de incubación utilizado para evaluar posibles infecciones contraídas antes de embarcar, lo que proporcionaba pruebas especialmente convincentes de la transmisión durante el viaje.

Los autores concluyen que el contagio fue extraordinario porque históricamente las transmisiones del virus Andes se habían documentado en áreas endémicas de la Patagonia y en entornos familiares o domiciliarios cerrados, mientras que en este caso sucedió en un crucero con viajeros de múltiples países.

Un segundo estudio publicado en la misma revista y liderado por la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, Dr. Carlos G. Malbrán (Argentina), revisó la historia genética del virus del brote para intentar averiguar por dónde había circulado antes de que el crucero zarpara.

El trabajo descubrió que el virus que causó el brote circuló de manera persistente por el norte de la Patagonia argentina desde al menos 2018.

Para explicar cómo llegó el virus al barco, el estudio reconstruyó el itinerario de viaje de la pareja que originó el brote en el crucero (habían estado en Uruguay y Chile antes de embarcar) y que falleció antes de poder aportar un registro detallado de sus actividades, pero los científicos no pudieron averiguar dónde o cuándo se produjo la infección inicial.

Para los autores -entre ellos científicos del ISCIII-, el estudio demuestra cómo los patógenos de distribución geográfica restringida pueden desplazarse inesperadamente a través de viajeros infectados, lo que subraya la urgencia de ampliar la vigilancia viral activa en roedores y humanos más allá de las zonas endémicas tradicionales.

"Los resultados refuerzan la importancia de una vigilancia constante en regiones donde los virus circulan de forma natural, la conservación de muestras históricas y datos genómicos, y la capacidad de combinar los resultados de laboratorio con pruebas epidemiológicas y ambientales", opinan los autores.