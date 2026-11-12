El declive poblacional de los elefantes asiáticos fragmenta sus importantes redes sociales

Los elefantes asiáticos en libertad forman sociedades complejas, organizadas en varios niveles y estructuradas, en gran medida, en torno a vínculos familiares por línea materna, pero la caza furtiva, los conflictos entre los seres humanos o la pérdida de terreno han aumentado su mortalidad y alterado esas importantes redes.

Aunque algunas poblaciones pueden reconstruir parcialmente sus estructuras sociales tras pérdidas repentinas, la desaparición de los individuos de mayor edad también puede suponer la pérdida de valiosos conocimientos transmitidos de generación en generación.

Los elefantes asiáticos son un ejemplo de especie que prospera en grupos que colaboran para acceder al alimento y cuidar de sus crías, entre otros vínculos sociales.

Los investigadores estudiaron los cambios clave en la demografía de los elefantes que parecían provocar que las comunidades sociales se volvieran más pequeñas y aisladas.

El número de elefantes de la población disminuyó con el tiempo debido a una combinación de posibles muertes, emigraciones permanentes y menor llegada de nuevos individuos.

La población en su conjunto "parece haber cruzado un umbral crítico, que ha dado lugar a un cambio desde comunidades sociales grandes y densamente conectadas a agrupaciones sociales más pequeñas y menos conectadas", señaló la Universidad de California en un comunicado.

Al haber menos ejemplares en la población, los que quedan tienen menos relaciones y cambian entre ellos, una dinámica que es motivo de preocupación, ya que los animales aprovechan sus grupos sociales y sus vínculos para buscar alimento, obtener información y criar a sus crías, dijo la investigadora Anastasia Madsen, una de las firmantes del artículo.

Las observaciones del equipo indicaban que, a medida que las muertes y las salidas definitivas superaban cada vez más a las nuevas incorporaciones, las comunidades sociales se hicieron más pequeñas y cada vez más aisladas.

Para 2018, casi el 69 % de las hembras a las que se había realizado un seguimiento inicial había desaparecido de la población estudiada.

Los resultados revelaron que la fragmentación no solo se debió a la pérdida de individuos, sino también a la ruptura de los vínculos sociales más débiles entre los elefantes que permanecieron, lo que redujo la conectividad de la población en su conjunto.

Aunque los elefantes conservaron en cierta medida su organización social en varios niveles, los resultados sugieren que el declive poblacional gradual puede tener consecuencias que se manifiestan con el tiempo y de gran alcance para la cohesión social y la resiliencia.

Los investigadores advierten de que la nueva estructura de fractura social observada "podría no ser fácil de reparar", pues una vez superado el punto de inflexión resulta mucho más difícil volver al estado anterior.