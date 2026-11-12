El deterioro de las zonas heladas de la Tierra supera los límites planetarios seguros

El cambio climático antropogénico "está degradando estos paisajes más allá de los límites medioambientales seguros, lo que amenaza de forma sistemática las condiciones del sistema terrestre de las que depende fundamentalmente la humanidad", resume la citada universidad.

Los paisajes helados de la criosfera (las capas de hielo, los glaciares de montaña, el hielo marino, el permafrost y la capa de nieve) desempeñan un papel insustituible en la regulación de los ciclos de la energía, el agua, el carbono y el metano de la Tierra, así como en su capacidad de almacenamiento de carbono.

La investigación desarrolla una evaluación global de las condiciones criosféricas básicas necesarias para la resiliencia del sistema terrestre y concluye que las mismas se están incumpliendo.

"La criósfera ya ha superado su margen de seguridad planetario, lo que pone en peligro los cimientos helados de nuestro planeta que han sustentado a las civilizaciones humanas durante milenios", afirmó Bo Su, autor principal del artículo, citado por la Universidad de Estocolmo.

El investigador explicó que, en comparación con otras esferas del sistema terrestre, la comprensión sistemática de la criosfera "ha llegado tarde", pues solo en las últimas décadas se ha conocido "su papel" fundamental en el mantenimiento de la estabilidad, la resiliencia y la habitabilidad del planeta, y comprender la gravedad de su degradación actual.

El artículo esboza lo que califica como espacio operativo seguro (SOS) de la criosfera, que define unos límites de precaución para las zonas heladas del planeta, cuya ausencia ha limitado, hasta la fecha, la capacidad de los responsables políticos para comprender y gestionar la estabilidad de la criosfera.

Los límites se definen tomando como punto de referencia las condiciones de los últimos 11.700 años, época conocida como el Holoceno, un periodo caracterizado por unas condiciones ambientales y climáticas globales relativamente estables que permitieron a las civilizaciones humanas desarrollarse y prosperar.

Salirse de estas condiciones "lleva a la humanidad a un territorio inexplorado" y el estudio indica que la criósfera ha traspasado los límites de su 'espacio de funcionamiento seguro', ya que los cambios actuales y los que ya están comprometidos la están alejando cada vez más de las condiciones relativamente estables del Holoceno.

Además, esos cambios corren el riesgo de desencadenar bucles de retroalimentación que se refuerzan entre sí, lo que acelera aún más la degradación de la criósfera y hace que el retorno a esas condiciones resulte cada vez más difícil, destaca el comunicado.

La degradación de los paisajes helados se debe principalmente al cambio climático provocado por el ser humano, además de a las perturbaciones humanas a nivel regional, como las emisiones de carbono negro y la expansión industrial y de las infraestructuras.

Por ello, los autores instan a los responsables políticos a que utilicen el SOS propuesto como base científica para desarrollar objetivos y estrategias de precaución destinados a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y de carbono negro, así como a reducir las perturbaciones humanas a nivel local.

Este trabajo "amplía considerablemente nuestra comprensión de cómo los cambios en la criósfera están amenazando la estabilidad y la resiliencia de las condiciones que sustentan la vida en el sistema terrestre", destacó Johan Rockström, director del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático (PIK), uno de los firmantes.

En el estudio participó un equipo de investigación interdisciplinar e internacional formado por más de 30 científicos, entre los que se incluyen miembros, entre otros, del PIK, la Universidad Normal de Pekín, la Asociación Internacional de Ciencias Criosféricas (IACS), o el Programa Ártico de WWF.