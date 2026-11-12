Expertos alertan sobre la urgencia de un futuro tratado para limitar las armas autónomas

En una rueda de prensa este jueves de cara a la VII Conferencia de Examen de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales, que se celebrará en Ginebra del 16 al 20 de noviembre, los expertos recordaron que se acaba el plazo inicialmente dado por la ONU y Cruz Roja para lograr un instrumento jurídicamente vinculante sobre la cuestión.

"El secretario general de la ONU y el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja pidieron que se lograra antes de 2026", recordó la exdirectora ejecutiva de la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN), Beatrice Fihn, ahora directora de Lex International.

"Lo que está en juego la próxima semana es que los gobiernos decidan básicamente si inician negociaciones o si permiten que los robots asesinos campen libremente", alertó.

La mayoría de los países se muestran a favor de una regulación, y se ha presentado una propuesta formal para negociar ese instrumento jurídicamente vinculante (tratado, convención o protocolo) durante un periodo de unos dos años, mientras que Estados Unidos ha lanzado otra contrapropuesta que opta por simples debates durante cinco años.

Según Fihn, será difícil que Estados Unidos, Rusia y otros países como Bielorrusia, Corea del Norte e Israel, que se han mostrado contrarios a restringir este armamento, acepten entrar en negociaciones, pero en su opinión eso no debe ser un obstáculo para iniciarlas.

"En las circunstancias actuales cada vez resulta más difícil alcanzar acuerdos por consenso sobre cualquier cuestión importante, desde el cambio climático hasta la salud mundial, las armas nucleares y, por supuesto, las autónomas", reconoció.

Sin embargo, el resto de la comunidad, en su opinión, debe seguir adelante, y en ocasiones anteriores ha demostrado que sin las grandes potencias se pueden obtener logros.

Recordó el caso de la convención contra las bombas de racimo, a la que no se han adherido Estados Unidos o Rusia pero que ha contribuido a reducir la producción mundial y el número de víctimas de estas armas.

Según Laurent Gisel, de la División Jurídica de CICR, un futuro instrumento que regulase las armas autónomas debería prohibir al menos dos tipos: los "sistemas imprevisibles", en los que los operadores no pueden prever cómo actuará el arma, o las "antipersona", que atacan directamente a seres humanos.

En palabras de Anna Hehir, que trabajó en la Oficina de Asuntos de Desarme de Naciones Unidas en Ginebra, las armas autónomas "son inmorales y traspasan límites éticos" al socavar la responsabilidad jurídica y los marcos legales que tienen las guerras.

Además, advirtió, plantean importantes riesgos para la seguridad mundial, por la posible escalada accidental de conflictos, la reducción del umbral para iniciar una guerra o su hipotético uso para asesinatos selectivos y matanzas.

Hehir alertó también de que estos 'robots asesinos', término comúnmente utilizado por los activistas para referirse a este armamento autónomo, no distinguen elementos fundamentales de la guerra, como la rendición de un combatiente.

La Convención sobre Ciertas Armas Convencionales, cuyos expertos de los 128 Estados parte se reúnen la próxima semana en Ginebra, tiene por ahora cinco protocolos que restringen otros armamentos, desde minas terrestres, armas incendiarias, láseres y restos explosivos, entre otros.

Queda por ver si los prolongados debates iniciados hace una década podrían desembocar en un sexto protocolo, en este caso para las armas autónomas, o en una convención o tratado independiente.

"Será difícil, porque la mayoría que apoya esta iniciativa tendrá que hacer frente a una fuerte oposición y resistencia de una minoría que quiere mantener el 'statu quo'", subrayó Hehir.