Google lanza gafas inteligentes y blinda la privacidad para esquivar 'gafas de pervertido'

Para desmarcarse de esa etiqueta, la multinacional ha implementado un estricto protocolo de seguridad en su 'hardware' y en sus políticas de plataforma.

Los dispositivos incorporan un indicador luminoso led frontal y un sonido de obturador que no se pueden desactivar ni silenciar. Si el usuario intenta tapar la luz, un sistema de sensores lo detecta y bloquea de inmediato la captura de fotos o videos.

"Desde el primer día incluimos algoritmos diseñados para detectar si el led está tapado. Por supuesto, no son perfectos; habrá quien busque cómo burlarlo y tendremos que lanzar parches, pero estamos muy satisfechos con el punto de partida", explica a EFE Juston Payne, responsable de producto de la división XR de Google.

Además, para evitar filmaciones continuas e invasivas, los videos están limitados a un máximo de 90 segundos, y la grabación se detiene en seco en cuanto el usuario se quita las monturas o pliega las patillas.

En paralelo, Google prohibirá en Google Shopping y Google Ads la venta o publicidad de adhesivos diseñados para ocultar los leds, vetará en Google Play herramientas de reconocimiento facial o retransmisión en directo y restringirá la activación a mayores de 18 años.

Payne remarcó que el propósito de la firma es "marcar un ejemplo para que el resto de empresas sigan estos pasos y se eleve el listón de privacidad de toda la industria".

La compañía intenta así pasar página tras el fiasco de las Google Glass en 2013, unas gafas de estética futurista con una pequeña pantalla sobre el ojo derecho que provocaron una ola de rechazo social —a sus usuarios se les apodó 'Glassholes' (un juego de palabras en inglés entre gafas y un insulto para personas maleducadas) — y acabaron vetadas en bares, cines y casinos por miedo a grabaciones ocultas, hasta su retirada dos años después.

En el apartado funcional, las nuevas monturas integran el asistente Gemini con servicios como Maps, Calendar o Translate, permitiendo traducir en tiempo real más de setenta idiomas.

No obstante, durante las pruebas realizadas por EFE antes de su lanzamiento, el sistema mostró ciertas interferencias al gestionar una conversación simultánea y cruzada en varios idiomas (español, inglés y francés), tropezando antes de estabilizar el contexto.

Según Google, la precisión mejora conforme avanza la conversación al adaptarse a los interlocutores.

El usuario también puede activar la cámara para que la IA le asista sobre lo que ve; en ese caso no se enciende el led frontal, sino una luz verde interior en la patilla.

Esas imágenes en directo se difuminan automáticamente para ocultar rostros de viandantes, no se guardan en el historial de Gemini ni se usan para entrenar modelos o segmentar publicidad, según la empresa.

El catálogo comercial nace de la alianza con Warby Parker —con tres modelos clásicos (Alden, Reid y Wren) desde 395 dólares— y la firma surcoreana Gentle Monster, con seis siluetas desde 449 dólares.

Con un peso de unos 41 gramos, ofrecen hasta nueve horas de autonomía y un estuche con siete recargas completas.

Las reservas comienzan este jueves y llegarán a las tiendas de Estados Unidos el 10 de diciembre, mientras la empresa prepara ya un segundo modelo que sí incorporará pantalla integrada.