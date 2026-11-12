IA sesgada, flirteos indeseados y síndrome de impostora entre retos de mujeres en 'tech'

"Había una moda hace un año en la que le preguntabas a ChatGPT 'basado en lo que sabes de mí, ¿cómo me ves?' y les pedías que crearan una imagen tuya. En mi caso, creó a un hombre, porque estoy en negocios, hago estrategias de venta, hago análisis de inversión, de beneficios... La IA asumió inmediatamente que era un hombre", ejemplificó la barcelonesa Valentina Rúa.

Ella es una de las varias asistentes entrevistadas por EFE de la Web Summit en Lisboa, uno de los mayores encuentros tecnológicos del mundo, al ser preguntada por la brecha de género en el sector.

Acompañada por otras dos trabajadoras del grupo empresarial para el que trabaja, añadió que, aunque su empresa ha generado buenas condiciones laborales para que crezcan las mujeres, tuvieron en el pasado bastantes problemas para lograr atraer a otras candidatas por falta de solicitudes.

También se considera privilegiada, ya que el buen trato que ha recibido en su empresa no lo ha visto siempre fuera de ella.

"Cuando tengo conversaciones con otras compañías, incluso en eventos o núcleos, sus núcleos son más tradicionales y te miran por encima del hombro cuando ven que eres una mujer", añadió.

Su colega Alexandra Ens, que estudió Antropología en la universidad, aseguró que ese sesgo de género se nota en el trato humano e igualmente en nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, alimentadas en su mayoría por contenido masculino.

En ese sentido, explicó que en la facultad estudiaron que, en aquellos departamentos de Recursos Humanos que usan la inteligencia artificial para filtrar a candidatos a los que contratar, pueden tender a descartar perfiles femeninos si los trabajadores que han ocupado previamente el cargo eran hombres.

"Hay siempre sesgos que la inteligencia artificial puede imponer en base a los anteriores trabajadores", planteó.

A varios pabellones de distancia se encontraba este jueves Kayla Piscopo, una australiana que creó recientemente una empresa y que ha visto cómo ser mujer le genera inconvenientes inesperados con los hombres, que usan el trabajo como excusa para flirtear.

"Utilizan el trabajo como excusa para otras intenciones, entonces a veces me parece complicado saber si es un cliente genuino o están tratando de utilizar la relación cliente-vendedor para crear algo más", se quejó a EFE.

Más allá de eso, aseguró que no ha sentido una brecha de género en su experiencia como fundadora y que la gente de la que se rodea, ya sean hombres o mujeres, "genuinamente" la aconsejan bien y la quieren ver triunfar.

Como en anteriores ediciones de la Web Summit, la feria ha incluido un espacio llamado 'Women in Tech', un espacio que da voz a la presencia femenina en el sector tecnológico, con reuniones, ponencias y coloquios.

Allí acudió a ver una charla la portuguesa Marta Pinto, que fundó hace tres meses su propia empresa.

Aunque dice no haber sentido discriminación por ser mujer en este nuevo camino, reconoció que ha buscado este espacio adrede en la feria para compartir experiencias similares con otras colegas.

"Es un buen sitio para hablar porque la verdad es que nuestras realidades son muy semejantes", señaló, sin querer dar ejemplos.

La Web Summit ha reunido del 9 al 12 de noviembre en Lisboa a más de 70.000 empresas, inversores y oradores provenientes de 164 países, siendo esta su edición "más internacional", según los organizadores.

El encuentro nació en Dublín en 2009 como una conferencia de 150 personas y se ha convertido en una cita internacional para empresas emergentes, grandes compañías tecnológicas e inversores.

Un reciente estudio publicado por la propia organización de la feria indicó que el 58 % de las mujeres que trabajan en el sector tecnológico considera que no recibe una remuneración justa en comparación con sus compañeros hombres, 21 puntos porcentuales más que el año pasado, mientras que cuatro de cada diez se han planteado reducir su jornada, renunciar a puestos de responsabilidad o abandonar la industria.

A esta situación se suma la persistencia de comportamientos sexistas en el entorno laboral que afirma haber sufrido el 52 % de las encuestadas durante el último año, frente al 49 % de la edición anterior.