Jensen Huang sale de Nvidia, que cae en bolsa; Google con ADN y otros clics tecnológicos

El cofundador de Nvidia, Jensen Huang, dimitió este jueves como presidente, consejero delegado y miembro de la junta directiva después de 33 años de liderar al gigante tecnológico estadounidense, para nombrar en su reemplazo como directora ejecutiva interina a su directora financiera, Colette Kress.

La renuncia produjo que las acciones de Nvidia cayeran un 7,45 % en Wall Street y Donald Trump recomendara que Tim Cook sustituyera a Huang, en medio de la grave crisis reputacional que se dio luego de revelarse una relación extramarital del CEO con la empresaria Alice Huang, señalada por la inteligencia de EE.UU. como una presunta espía china.

Google DeepMind anunció AlphaGenome 2, su nuevo modelo de IA para predecir cómo las secuencias de ADN y sus variaciones afectan a tipos específicos de células humanas, lo que proporciona a los científicos una herramienta para descubrir los factores celulares que provocan las enfermedades.

El modelo está entrenado con más de 100 millones de perfiles celulares individuales de 68 tejidos, incluidos datos del ‘Human Cell Atlas’, una iniciativa internacional que está cartografiando todos los tipos celulares del cuerpo humano para transformar la comprensión de la salud y la enfermedad.

La IA generativa en las clases divide a la comunidad escolar en EE.UU., donde Alpha School- una red de escuelas privadas que puede costar hasta 75.000 dólares anuales- asegura que se puede duplicar el ritmo de aprendizaje y Google promociona herramientas orientadas a guiar el estudio. Según el Pew Research Center, el 54 % de los adolescentes estadounidenses ya utiliza chatbots para tareas escolares.

Otros como Jan L. Plass, catedrático de la Universidad de Nueva York (NYU), muestran su escepticismo, y apunta a que este nuevo panorama replantea el sistema educativo en general: "Hemos condicionado a los estudiantes a preocuparse únicamente por una buena nota y no por aprender". mientras que investigadores y líderes políticos advierten del riesgo de la dependencia cognitiva.

El uso de chatbots de IA para tareas de redacción podría reducir un 55 % las facultades cognitivas de los menores en áreas cerebrales vinculadas a la integración semántica, la creatividad y el autocontrol, según un informe realizado por una comisión de expertos en el Foro de París.

El documento 'IA generativa y vulnerabilidades' destaca también una falta de cuestionamiento de los resultados generados por la IA y el apego emocional hacia esta herramienta, propiciado sobre todo por fenómenos acentuados de antropomorfización y adulación. Las investigación reveló que los sistemas de IA confirman las opiniones o conductas del usuario un 51 % más a menudo que los humanos, incluso ante comportamientos de riesgo o ilegales.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció la creación del primer centro estatal de EE.UU. enfocado en evaluar la seguridad de los sistemas de IA de cara a las nuevas regulaciones que impondrá a esta tecnología en 2027.

El Centro para la Responsabilidad e Investigación de la IA de Nueva York (NYCAIRR, en inglés) reunirá a 80 expertos del estado y usará el poder de computación del consorcio universitario público-privado Empire AI, respaldado con unos 340 millones dólares de presupuesto público y 160 de inversión privada, con la meta de guiar a la IA hacia "el bien común".

Las reuniones en las que se mezclan varios idiomas podrán transcribirse sin tener que cambiar manualmente la configuración, gracias a una nueva función de la empresa Otter.ai, cuya aplicación utiliza IA para manejar 27 idiomas y tomar notas de las reuniones.

La empresa, con sede en California, ya ofrecía transcripción en inglés, francés, español y japonés, y ahora, figuran el alemán, italiano, chino mandarín simplificado, cantonés, coreano y portugués de Brasil. Cuando complete el despliegue, la herramienta permitirá trabajar con un total de 31 idiomas y alcanzará otras funciones como los resúmenes, la identificación de hablantes, las tareas pendientes y las búsquedas.

El tráfico global de datos se cuadruplicará para el 2035, hasta llegar a 3.789 exabytes al mes, y la IA supondrá el 44 % del total, según un informe publicado por la compañía finlandesa Nokia. La empresa pronostica que el tráfico procedente de agentes autónomos de IA se multiplicará por 160 en 2035 con respecto a 2026, mientras que la IA física -robots y vehículos conectados- crecerá 105 veces en el mismo periodo.

Nokia augura además un cambio drástico en el funcionamiento de las redes de telecomunicación para poder adaptarse a las exigencias de la IA, ya que, según la compañía, están diseñadas principalmente para la descarga de contenidos, y aumentaría la demanda de capacidad de subida de datos (uplink) y de respuestas en tiempo real.