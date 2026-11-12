La IA puede mejorar hasta un 30 % la eficiencia del riego agrícola, según experta

Estas soluciones buscan reducir la presión sobre los recursos hídricos sin comprometer la producción agrícola, mediante sistemas que combinan datos, monitoreo inteligente y recomendaciones personalizadas para los productores.

La vicepresidenta de Alianzas de Agua y Clima de Kilimo, Andrea Ramos, explicó a EFE que la tecnología permite a los agricultores conocer las necesidades de sus cultivos y tomar decisiones más precisas.

"Nuestra solución de inteligencia artificial, impulsada con el apoyo del Sistema Coca-Cola, combina datos y le da recomendaciones semanales de riego a los agricultores, con las que pueden eficientar entre un 20 y un 30 % el uso del agua para riego", señaló.

La especialista destacó que estas herramientas adquieren especial relevancia en las cuencas con mayor estrés hídrico de Latinoamérica, donde las sequías y otros fenómenos climáticos representan riesgos crecientes para la seguridad alimentaria.

La cuenca del Maipo, en Chile, fue el punto de partida de una iniciativa regional para mejorar el aprovechamiento del agua en la agricultura y fortalecer la capacidad de adaptación frente a la escasez.

En la cuenca del Maipo —así como en otros puntos críticos de Argentina, México y Perú— la iniciativa forma parte de un programa conjunto orientado a devolver agua a la naturaleza y fortalecer la resiliencia hídrica de las comunidades agrícolas.

En esta zona, ubicada en los alrededores de Santiago, participan 30 agricultores y se intervienen más de 1.600 hectáreas dedicadas a cultivos como nogales, cerezos, uvas, cítricos y almendros.

El proyecto combina IA para monitorear las necesidades de riego con la sustitución de los sistemas tradicionales de riego por inundación hacia infraestructura tecnificada.

Ramos explicó que los proyectos con mayor trayectoria permiten observar resultados más tangibles en eficiencia hídrica, productividad y conservación de ecosistemas. "Mientras más tiempo llevamos trabajando con los agricultores, mucho más tangibles son los resultados", afirmó.

Más allá de las cifras de ahorro, la incorporación de nuevas tecnologías comienza a modificar las prácticas y la relación de los productores con sus comunidades.

En Perú, donde Kilimo desarrolla proyectos en los valles de Huaral, Ramos destacó el caso de un productor de la zona de Lima cuyo testimonio refleja el impacto local: "Esta tecnología no es solo para mí, es el contagio que generaron mis vecinos. Ahora los otros agricultores también quieren probar nuevas tecnologías".

Para la especialista, este tipo de experiencias demuestra que los beneficios trascienden las parcelas participantes al incentivar la adopción de prácticas más eficientes. Asimismo, subrayó que muchos agricultores trabajan tierras heredadas por cuatro o cinco generaciones, por lo que la tecnología representa una vía para preservar su actividad económica y patrimonio familiar.

En México, uno de los proyectos más representativos se desarrolla en la cuenca Bravo-San Juan, en el norte del país, donde la modernización del riego ha permitido reducir el consumo de agua en zonas afectadas por la escasez.

En la región citrícola del estado de Nuevo León, la iniciativa reporta una reducción del 47 % en el consumo hídrico desde 2024, mediante un proceso que comenzó con monitoreo inteligente y sumó posteriormente riego por goteo.

Ramos detalló que la IA inicial mejoró la eficiencia entre un 20 % y un 25 %, pero se requirió infraestructura adicional para maximizar el resultado. "Trabajar en el territorio también nos da oportunidad de identificar distintas soluciones y tenemos que ajustarnos a lo que los agricultores necesitan", sostuvo.

Además de Nuevo León, Kilimo opera en otras regiones mexicanas como Chihuahua y Baja California.

El ahorro de agua no es el único beneficio: los agricultores también reducen sus gastos de electricidad y pueden recibir incentivos económicos por servicios ecosistémicos durante periodos de cinco a diez años.

"Cuando riegas mejor, el uso de energía eléctrica disminuye y ese sí es un costo económico muy importante", indicó Ramos, quien enfatizó que garantizar viabilidad económica es clave para que las nuevas prácticas perduren.

Ante el incremento de los eventos climáticos extremos, la experta hizo un llamado a ampliar las inversiones en gestión hídrica y a fortalecer la alianza entre agricultores, organizaciones y empresas.

"Sin agua no hay vida, no hay desarrollo económico, no hay producción, no hay alimentos", concluyó Ramos.