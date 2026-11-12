La misión Euclid (ESA) empieza a 'dibujar' el mapa tridimensional más completo del cosmos

La misión Euclid fue lanzada en 2023 para cartografiar el universo durante un periodo de unos seis años, y hoy ha volcado el primer gran conjunto de datos, recopilados durante trece meses de observaciones en los que ha captado la luz de más de 1.000 millones de 'objetos' en el cosmos que abarcan una zona del cielo del tamaño de 9.500 lunas llenas.

La primera publicación masiva de datos científicos (bautizada como 'Data Release 1-Fundation') de la misión incluye un volumen descomunal de información en bruto, imágenes calibradas, catálogos y espectros, y anticipa una segunda entrega (DR1 Complete) prevista para mediados de 2027, que incluirá material científico de nivel superior para complejos estudios de agrupamiento de galaxias o lentes gravitacionales.

Pero Euclid, al que la ESA se refiere como 'el detective del universo oscuro', empieza hoy a proporcionar a la comunidad científica las piezas del rompecabezas que necesita para empezar a construir un mapa tridimensional detallado del cosmos, algo crucial para resolver numerosos misterios, como la energía oscura, la materia oscura y la red cósmica.

"Son mucho más que imágenes bonitas; hoy se alcanza un hito científico en nuestro estudio del cosmos", ha asegurado la directora científica de la ESA y responsable del Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC) que la agencia tiene en Villanueva de la Cañada (Madrid), Carole Mundell.

La publicación que hoy reporta Euclid representa, según Mundell, el mayor estudio espacial de este tipo, sienta las bases para futuros descubrimientos en una nueva era de la astronomía y demuestra la excelencia de la tecnología y de la ciencia europeas, así como de la colaboración internacional.

El paquete de datos lanzado hoy demuestra las capacidades de este telescopio, ha celebrado la ESA, que ha valorado que su amplitud, sus mosaicos panorámicos y su amplia cobertura del cielo en luz visible e infrarroja permiten abordar una amplia gama de nuevas investigaciones científicas.

El 'volcado' de datos incluye un número sin precedentes de objetos cósmicos, entre ellos más de 900 millones de galaxias; unos 15.000 candidatos a ser catalogados como 'lentes gravitacionales' (cuando la gravedad de un objeto muy masivo actúa como una lupa cósmica que desvía y amplifica la luz de astros lejanos situados detrás de él); o 60 millones de candidatos a cuásares (núcleo extremadamente brillante de una galaxia lejana).

Las 'lentes gravitacionales fuertes' que ha detectado este telescopio son "únicas", y la publicación de hoy contiene el mayor número recopilado hasta la fecha, más extenso que todos los catálogos anteriores juntos, han destacado en sendos comunicados la ESA y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Incluye también los espectros de más de 160 millones de fuentes distintas y los datos de la publicación de hoy suman más de 1,7 millones de gigabytes que retratan 1.900 grados cuadrados del cielo, lo que supone una cantidad ingente de información pero que de momento apenas supone el 14 por ciento de la bóveda celeste que tiene previsto radiografiar.

En el espacio, por encima de la atmósfera terrestre -que difumina las imágenes y atenúa la luz- este 'detective' puede realizar observaciones profundas y amplias del cielo de una forma que los telescopios terrestres no pueden, y el resultado es una cantidad de objetos cósmicos sin precedentes.

Euclid, que cuenta con un telescopio de 1,2 metros de diámetro, es una misión construida y operada por la ESA y contribuciones de otras agencias espaciales, entre ellas la Nasa, e incluye un consorcio integrado por más de 2.000 científicos de 300 instituciones de quince países europeos, Estados Unidos, Canadá y Japón.

En España, unos cien científicos de una veintena de centros de investigación están preparando la explotación científica de los datos para desentrañar los misterios del universo oscuro.

“La extraordinaria calidad y magnitud de este conjunto de datos permitirán realizar una amplia gama de estudios sobre el cosmos", ha subrayado Francisco Castander, investigador del Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC (ICE-CSIC), y se ha mostrado convencido de que facilitarán descubrimientos de investigadores de todo el mundo.

Castander, miembro del consorcio científico, ha explicado que esta misión de la ESA permite estudiar el universo y en particular su expansión acelerada, y que Euclid muestrea el cielo midiendo la posición y la forma de las galaxias, con lo que se pueden entender los efectos de distorsiones por lentes gravitacionales y el agrupamiento de las galaxias, "y con eso se puede inferir la cosmología".

En declaraciones a EFE, el investigador ha subrayado que solo se había entregado una parte muy pequeña de los datos de la misión, pero hoy se vuelca toda la información acumulada durante el primer año, lo que permitirá hacer análisis que eran imposibles hasta ahora, pero el telescopio continuará trabajando hasta permitir construir el mapa tridimensional más completo del universo.