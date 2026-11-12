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Ciencia
12 de noviembre de 2026 - 18:05

La red social X amplía de cuatro a veinte el límite de imágenes por publicación

Imagen sin descripción

Nueva York, 12 nov (EFE).- La red social X actualizó este jueves su aplicación para permitir a los usuarios publicar hasta veinte fotografías o videos en una sola entrada, al dejar atrás el límite histórico de cuatro archivos multimedia vigente durante la última década.

Por EFE
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​Con este movimiento, la plataforma -propiedad del magnate Elon Musk- adopta un formato visual muy similar al de los populares carruseles de Instagram, en busca de fomentar una mayor permanencia y expresión visual dentro de su ecosistema que nació como una aplicación para el microblogging.

​El anuncio fue realizado a través de la propia red social por Jonah Katz, líder de ingeniería móvil de X, quien celebró la implementación de esta novedad técnica tras años sin modificaciones en este apartado.

​"Gran actualización en la plataforma X hoy. Después de 10 años en los que Twitter/X admitía hasta 4 fotos y videos por publicación, ¡el límite se ha aumentado a 20! Feliz publicación", escribió el directivo en su perfil oficial.

​Para estrenar y demostrar el funcionamiento de la nueva herramienta, Katz acompañó su mensaje con una extensa galería compuesta por veinte fotografías de paisajes y escenas de la naturaleza.

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