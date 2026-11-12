La red social X amplía de cuatro a veinte el límite de imágenes por publicación

​Con este movimiento, la plataforma -propiedad del magnate Elon Musk- adopta un formato visual muy similar al de los populares carruseles de Instagram, en busca de fomentar una mayor permanencia y expresión visual dentro de su ecosistema que nació como una aplicación para el microblogging.

​El anuncio fue realizado a través de la propia red social por Jonah Katz, líder de ingeniería móvil de X, quien celebró la implementación de esta novedad técnica tras años sin modificaciones en este apartado.

​"Gran actualización en la plataforma X hoy. Después de 10 años en los que Twitter/X admitía hasta 4 fotos y videos por publicación, ¡el límite se ha aumentado a 20! Feliz publicación", escribió el directivo en su perfil oficial.

​Para estrenar y demostrar el funcionamiento de la nueva herramienta, Katz acompañó su mensaje con una extensa galería compuesta por veinte fotografías de paisajes y escenas de la naturaleza.