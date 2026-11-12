Nexperia China asegura que cadena local de producción de chips abarca todos sus productos

El consejero delegado de Nexperia China, John Chang, afirmó durante la Exposición Internacional de Semiconductores de China, celebrada en Pekín, que la filial ha desarrollado una cadena de suministro local que comprende desde el diseño y desarrollo de productos hasta su fabricación, informó hoy el diario hongkonés South China Morning Post.

Chang explicó que la empresa ha establecido acuerdos con fabricantes chinos de obleas y recurre a instalaciones propias y proveedores locales para las fases de encapsulado y pruebas de los semiconductores.

Aunque todavía está trasladando sus líneas de productos existentes a la nueva plataforma, el directivo aseguró que los plazos de entrega de determinados componentes se han reducido de entre 12 y 16 semanas a entre 4 y 6.

El anuncio supone un nuevo paso en la estrategia de Nexperia China para reducir su dependencia de las fábricas europeas, después de que la matriz neerlandesa interrumpiera el suministro directo de obleas a sus instalaciones chinas en 2025.

La filial ya había anunciado en agosto sus planes de trasladar toda su gama de productos a una plataforma nacional de obleas de 12 pulgadas, aunque entonces el proceso todavía estaba en desarrollo.

La actualización llega en plena escalada del enfrentamiento entre Nexperia, con sede en la ciudad neerlandesa de Nimega, y su propietaria china Wingtech, que adquirió la compañía en 2019.

El conflicto comenzó en septiembre de 2025, cuando el Gobierno de Países Bajos intervino Nexperia alegando riesgos para la seguridad tecnológica europea, lo que desencadenó restricciones chinas a las exportaciones de chips y problemas de abastecimiento para la industria automovilística internacional.

Aunque La Haya suspendió posteriormente su intervención administrativa, siguen vigentes las medidas judiciales que apartaron a los directivos chinos y limitaron el ejercicio de los derechos de voto de Wingtech.

La disputa se ha trasladado también a los tribunales de ambos países, con demandas cruzadas por el control de activos, derechos de propiedad intelectual y presuntos perjuicios económicos.

La semana pasada, Nexperia anunció acciones judiciales contra Wingtech, su filial china y el empresario Zhang Xuezheng, a quienes reclama unos 2.000 millones de dólares por daños a su negocio, mientras que el grupo chino ha rechazado una propuesta de reorganización que dividiría las operaciones de la compañía.