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Ciencia
12 de noviembre de 2026 - 16:25

Nueva especie de reptil volador en Inglaterra sitúa en Europa el origen de los tapejáridos

Imagen sin descripción

Mediante microtomografía computerizada, los paleontólogos reconstruyeron en 3D la cavidad cerebral del fósil -que conservaba la huella nítida del encéfalo- y observaron unos hemisferios cerebrales enormes y unos lóbulos ópticos muy desarrollados.

Por EFE
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"La forma cerebral que hemos reconstruido indica que estos reptiles voladores analizaban constantemente los datos sensoriales enviados desde sus alas y dependían en gran medida del sentido de la vista, con una notable visión en color", explica el investigador asociado al Instituto Catalán de Paleontología Miquel Crusafont (ICP-CERCA)-que participa en el equipo internacional- y colíder del estudio Borja Holgado.

Hasta ahora se creía que los tapejáridos -un grupo de reptiles voladores sin dientes, con grandes crestas y envergaduras de hasta tres metros- habían surgido en Sudamérica, donde se hallaron los esqueletos más completos.

Sin embargo, el análisis biogeográfico demuestra que Europa fue el hogar ancestral de este linaje, al tiempo que revela vínculos estrechos entre las especies sudamericanas e ibéricas, así como entre las de Gran Bretaña, el norte de África y China.

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