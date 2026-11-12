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Ciencia
12 de noviembre de 2026 - 18:05

SpaceX planea construir un centro de datos y una planta eléctrica a gas en el sur de Texas

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Austin, 12 nov (EFE).- SpaceX, la empresa aeroespacial del magnate Elon Musk, planea construir un centro de datos y una planta eléctrica a gas en el sur del estado de Texas, con una inversión inicial de 24.000 millones de dólares.

Por EFE
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La compañía propone construir el proyecto en unas 180 hectáreas de terreno en la ciudad de Brownsville, en la frontera con México, de acuerdo con un anuncio de audiencia pública difundido por Starbase, la ciudad corporativa en torno a la sede de SpaceX.

Los planes de SpaceX se dan a conocer en medio de un creciente rechazo a nivel nacional y regional a los centros de datos, que quedó en evidencia en las elecciones de medio mandato ('midterms', en inglés) de la semana pasada.

Alrededor de Estados Unidos, los ciudadanos rechazaron la construcción de estas infraestructuras en 40 de las 41 propuestas locales que se sometieron a votación.

En Texas, los demócratas arrasaron en múltiples puestos de gobierno local, incluyendo la gobernación, que quedará en manos de la exlegisladora estatal Gina Hinojosa, quien prometió en campaña un mayor escrutinio a los centros y acabar con los beneficios fiscales para la industria tecnológica.

SpaceX propone el proyecto tras un acuerdo con la alcaldía de Brownsville, que dejó que los terrenos pasaran a la jurisdicción de Starbase a cambio de unos 220 millones de dólares para su sistema de agua y saneamiento, según informaron medios locales.

A su vez, esta propuesta llega después de que la Alcaldía de Brownsville aprobara en octubre la suspensión temporal a la construcción de nuevos centros de datos, ante la presión de la ciudadanía y grupos ambientalistas.

El actual gobernador, Greg Abbott, quien perdió su campaña a la reelección, promocionó a Texas como una potencia para la construcción de centros de datos.

Sin embargo, en los últimos meses, conforme se acercaron las elecciones de medio mandato en las que aspiraba una a un cuarto mandato, empezó a distanciarse de estas infraestructuras.

Cerca de un 56 % de los texanos se oponen a la construcción de los centros de datos en sus comunidades, según una encuesta publicada por la Universidad de Texas en Austin en junio. En zonas rurales, el rechazo asciende a un 62 %.

La ciudad de Starbase tiene prevista una audiencia pública para analizar una petición de exención fiscal para el proyecto el próximo nueve de diciembre.

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