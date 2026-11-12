Una garza americana avistada por primera vez en Bélgica, donde pudo llegar como polizón

Esta especie habita principalmente en América del Norte y Central, y parte de sus poblaciones migra hacia el sur durante el invierno.

Los expertos sospechan que el ave pudo desorientarse o agotarse durante su viaje y posarse sobre un barco rumbo a Europa, aunque tampoco descartan que atravesara el océano por sus propios medios.

La garcilla verde mide entre 41 y 46 centímetros, aproximadamente la mitad que la garza real habitual en Bélgica. Los adultos se caracterizan por su plumaje oscuro con reflejos verdosos y su cuello castaño, mientras que los ejemplares jóvenes presentan tonos más pardos y estrías claras en el cuello.

También destaca por ser una de las pocas aves capaces de utilizar herramientas, pues puede arrojar al agua pequeños objetos, como ramitas, insectos o trozos de pan, para atraer a los peces y capturarlos con el pico.

La especie es extremadamente rara en Europa, aunque existen antecedentes en países como el Reino Unido y Países Bajos, donde se registró un ejemplar en Ámsterdam en 2006. El hallazgo de Brujas supone el primer avistamiento conocido en Bélgica, pendiente todavía de homologación oficial.

De acuerdo con los naturalistas locales, el animal parece desenvolverse bien en su nuevo entorno y ha sido observado capturando pequeños peces y anfibios. Aunque consideran improbable que consiga regresar a América, podría permanecer en Bélgica si encuentra suficiente alimento y logra sobrevivir al invierno.