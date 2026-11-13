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Ciencia
13 de noviembre de 2026 - 03:30

Australia activa una cláusula de su acuerdo con Microsoft y pide recuperación prioritaria

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Sídney (Australia), 13 nov (EFE).- Australia activó este viernes una cláusula de su acuerdo de resiliencia digital con Microsoft para pedir que sus intereses reciban prioridad en la recuperación de los servicios afectados por la caída global de la tecnológica estadounidense, que ha provocado problemas en empresas, organismos públicos y servicios del país.

Por EFE
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El ministro australiano de Interior, Tony Burke, explicó hoy que el Gobierno había puesto en marcha esa disposición para garantizar que las necesidades del país sean tenidas en cuenta durante la recuperación de los sistemas.

El acuerdo, firmado en junio, contempla reforzar la resiliencia de la infraestructura digital australiana y priorizar la recuperación de su economía ante una interrupción grave del ecosistema de Microsoft.

Burke señaló que había recibido información de la coordinadora nacional de Ciberseguridad, Michelle McGuinness, y de la propia compañía y procedió entonces a activar dicho acuerdo.

La incidencia afectó hoy a distintos servicios y organismos australianos, entre ellos la Policía Federal Australiana (AFP), la agencia de inteligencia ASIO y Service NSW, la plataforma del estado de Nueva Gales del Sur que permite realizar trámites como renovar permisos de conducir o gestionar matriculaciones.

También se registraron problemas en tribunales y en empresas que dependen de las herramientas de Microsoft para comunicarse, gestionar pedidos o enviar facturas.

En un tribunal virtual de Nueva Gales del Sur, la incidencia dificultó el acceso a documentos relacionados con personas detenidas durante la noche. Las autoridades no informaron, sin embargo, de efectos directos en las operaciones energéticas ni en los servicios clínicos.

La caída ha puesto de relieve la dependencia de las instituciones australianas de la tecnología de Microsoft. El Gobierno ha suscrito acuerdos con la compañía por más de 1.000 millones de dólares australianos (unos 615 millones de euros), entre ellos, uno de 720 millones con Defensa (443 millones de euros), otro de 163,4 millones (100,5 millones de euros) con Services Australia, el organismo encargado de gestionar prestaciones y servicios sociales, y uno de 151 millones con la Agencia Tributaria australiana (93 millones de euros).

En este contexto, Burke afirmó que la diversificación tecnológica es relevante, aunque pidió que ese debate no reste valor a la cooperación mantenida con Microsoft, especialmente en materia de seguridad.

El ministro indicó asimismo que las autoridades no consideran que el incidente responda a un ciberataque.

El vicepresidente ejecutivo de Copilot en Microsoft, Charles Lamanna, descartó hoy también que la caída global de los servicios del gigante tecnológico haya sido causada por un ataque cibernético, mientras la compañía intenta recuperar este viernes la normalidad en sus operaciones.

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