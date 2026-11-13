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Tecnología
13 de noviembre de 2026 - 06:45

Gobierno británico dice que tiene plan para minimizar el impacto de la caída de Microsoft

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Londres, 13 nov (EFE).- El Gobierno británico indicó este viernes que cuenta con planes de contingencia en toda la administración central para minimizar el impacto que la caída de los servicios de la tecnológica Microsoft pueda tener en el ámbito gubernamental.

Por EFE
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"Sabemos de los problemas técnicos globales que están afectando a los servicios de Microsoft. Estamos trabajando en estrecha colaboración con Microsoft para evaluar cualquier impacto en los servicios gubernamentales, y contamos con sólidos planes de contingencia para minimizar las interrupciones", dijo un portavoz del Gobierno.

Microsoft, considerada la mayor empresa de software del mundo, indicó que sus servicios, entre ellos Microsoft Outlook y Microsoft Teams, sufrieron este jueves una caída global.

Asimismo, el secretario de Estado de Defensa, Luke Pollard, señaló a la BBC que está en contacto con la empresa tecnológica para conseguir que los sistemas vuelvan a estar operativos.

Los equipos del Ministerio de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte, que lideran la labor digital del Gobierno, están en contacto con Microsoft y evalúan el impacto en la economía en general, dijo.

Cada vez hay más interrupciones por parte de estas empresas tecnológicas, que se debe, en parte, a que "nos hemos vuelto más dependientes de la tecnología", añadió Pollard.

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