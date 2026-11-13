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Ciencia
13 de noviembre de 2026 - 13:20

Microsoft anuncia mejoras en el servicio con las colas de correo cerca de niveles normales

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Nueva York, 13 nov (EFE).- La tecnológica Microsoft anunció este viernes que está viendo "mejorar" el servicio después de la caída global y aseguró que las colas de su correo electrónico se encuentran cerca de los niveles normales.

Por EFE
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"Seguimos viendo mejoras en la disponibilidad del servicio, con las colas de correo electrónico reducidas significativamente y acercándose a niveles normales", escribió la compañía en un mensaje en X.

Aun así, Microsoft, considerada la mayor empresa de software del mundo, reconoció que algunos usuarios aún pueden experimentar problemas intermitentes de acceso o retrasos en la entrega de correos electrónicos.

La compañía explicó que han tomado "medidas adicionales" y han restaurado "la infraestructura afectada".

Mientras, están monitoreando la salud del servicio y la recuperación en todos los métodos de conexión afectados.

En una actualización anterior, la compañía había detectado "un progreso continuo" en las regiones más afectadas: "mejoras más amplias en Norteamérica, mejoras sostenidas en gran parte de Europa y señales alentadoras de recuperación en Asia Pacífico".

"Nuestro enfoque sigue siendo estabilizar la infraestructura recuperada, completar la mitigación en las áreas impactadas restantes y reducir las colas de correos electrónicos retrasados y los atrasos mientras validamos la consistencia del servicio en los métodos de conexión", añadió Microsoft.

La plataforma, que aúna herramientas de trabajo muy populares como Outlook, Teams, Word y Excel, sigue afectada por problemas en todo el mundo y sus usuarios no pueden acceder con normalidad a estas aplicaciones, que incluyen correo electrónico, gestión de reuniones o su asistente de inteligencia artificial.

Ayer, Microsoft sufrió una interrupción simultánea de sus servicios en todo el mundo.

La empresa cayó un 0,84 % en los primeros compases de Wall Street tras la interrupción global de sus plataformas, pero después recuperaba terreno y subía un 0,39 %, mientras continúa el proceso de normalización.

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