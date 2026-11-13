Mujeres muy inteligentes reciben más hostilidad y menos apoyo en el trabajo, según un estudio.

Las mujeres que obtienen altos puntajes en pruebas de inteligencia suelen ser percibidas como más hostiles por sus colegas de trabajo y reciben un menor nivel de apoyo profesional, según advierte una reciente investigación difundida por la cadena Deutsche Welle (DW).

El análisis, llevado a cabo con la participación de 826 personas en Estados Unidos y China, demuestra que la alta capacidad cognitiva en las mujeres se traduce a menudo en un peor trato dentro de los equipos laborales, una dinámica que no afecta a los hombres en las mismas circunstancias.

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Cómo se desarrolló la investigación

El trabajo científico coordinado por Nitya Chawla, profesora asociada en la UCL School of Management de Londres, se estructuró en dos fases principales.

La primera analizó a 432 estudiantes de negocios de una universidad pública de Estados Unidos que colaboraban en proyectos de consultoría; la segunda consistió en una encuesta a 394 empleados a tiempo completo en una empresa financiera en China.

Para medir la inteligencia, los autores utilizaron pruebas estandarizadas de razonamiento y resolución de problemas habituales en procesos de selección corporativos, cuyos resultados se mantuvieron en el anonimato entre los compañeros.

A través de evaluaciones mutuas realizadas semanas después, los participantes reportaron la frecuencia con la que recibieron colaboración o experimentaron conductas perjudiciales, como la omisión de información.

Entre las limitaciones señaladas por los autores, la DW destaca que el impacto observado fue reducido y que el estudio muestra una correlación pero no una causalidad definitiva.

Asimismo, el análisis no contempló variables como la raza o el origen étnico, y en el grupo de estudiantes universitarios la brecha estadística dejó de ser significativa al incorporar a dos participantes con calificaciones sumamente bajas.

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El peso de los roles de género tradicionales

Para explicar por qué las trabajadoras con mayor capacidad intelectual sufren este rechazo, los investigadores recurren a la llamada “teoría de los roles sociales”. Según este marco teórico, la sociedad mantiene expectativas tradicionales que asocian a los hombres con la asertividad y la capacidad, y a las mujeres con la calidez y la solidaridad.

Cuando una mujer sobresale por su intelecto, rompe con esos estereotipos preestablecidos, lo que lleva a sus compañeros a asumir de manera implícita que carece de cordialidad. “Es esa suposición automática e implícita que surge ante la presencia de inteligencia, y que da lugar a estos comportamientos interpersonales más negativos”, explicó Chawla en declaraciones recogidas por el medio alemán.

El estudio constató que las mujeres con mayores puntajes fueron catalogadas como más hostiles y menos cálidas, sufriendo además mayores niveles de discriminación y una merma en la ayuda laboral y personal.

Al evaluar si las conductas de estas trabajadoras diferían de las del resto, los investigadores comprobaron que, aunque se les percibió como algo más dominantes, este factor no justificaba el trato adverso recibido, lo que ratifica que el problema radica en los prejuicios de los colegas y no en las acciones de las empleadas.

Una realidad diferente para los hombres

Por el contrario, el informe de la DW detalla que los hombres con puntuaciones elevadas de inteligencia no experimentan consecuencias negativas similares. Entre los estudiantes estadounidenses evaluados, el puntaje no alteró la valoración ni el trato por parte de sus pares.

Más llamativo resultó el caso de los empleados en China, donde los varones con altos rendimientos obtuvieron mayor colaboración, experimentaron menos discriminación y fueron calificados como menos hostiles.

Aunque los autores apuntan a que estas discrepancias podrían obedecer a variaciones culturales en las normas de género, dicho aspecto no fue analizado en profundidad.

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Ante la disyuntiva de si las mujeres deberían disimular sus capacidades en el ámbito laboral, Chawla desestimó tajantemente esa opción y calificó tal medida como un error. “Estas experiencias y sentimientos pueden volverse sumamente agobiantes con el paso del tiempo”, advirtió la especialista, quien desliga la responsabilidad de las trabajadoras para trasladarla directamente a las organizaciones.

En este sentido, la investigadora sugiere que los directivos vigilen activamente la dinámica interpersonal en los equipos de trabajo, implementen controles periódicos para garantizar la equidad en el apoyo institucional e inviten a reflexionar a los empleados con una simple interrogante: “¿Reaccionaría de la misma manera si esa colega fuera un hombre?“.

Fuente: Deutsche Welle