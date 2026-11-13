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Ciencia
13 de noviembre de 2026 - 10:00

ONU y Cruz Roja piden un tratado para que "la guerra no sea regida por las máquinas"

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Ginebra, 13 nov (EFE).- La ONU y Cruz Roja lanzaron un llamamiento para que la comunidad internacional comience las negociaciones para un tratado que restrinja las armas autónomas con el fin de que "la guerra no sea regida por las máquinas", de cara a los debates que sobre la cuestión tendrán lugar la semana que viene en Ginebra.

Por EFE
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"La comunidad internacional debe tomar ahora decisiones fundamentales sobre el futuro de los conflictos armados", señaló este viernes en un comunicado el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, quien insistió en que "una máquina nunca debe tener el poder de decidir si un ser humano vive o muere".

En similares términos se expresó en otro comunicado la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, quien subrayó que no debe permitirse el desarrollo y la proliferación de las armas autónomas sin normas globales y un control humano concreto.

Del 16 al 20 de noviembre se celebra en Ginebra la VII Conferencia de Examen de la Convención Sobre Ciertas Armas Convencionales, un encuentro quinquenal en el que representantes de los 128 Estados parte, incluidas las grandes potencias, analizan la aplicación de sus protocolos.

El encuentro, en el que se trata todo tipo de armamentos limitados por normas internacionales, ha cobrado especial importancia por los reiterados llamamientos a que también haya un instrumento jurídicamente vinculante para regular los sistemas de armas autónomas.

El futuro de estas armas se debate en el seno de la convención desde hace una década, por ahora sin que se haya declarado un inicio oficial de negociaciones, aunque hay expectativas de que eso se logre la próxima semana, pese a la reticencia de potencias como Estados Unidos o Rusia.

La urgencia de iniciar negociaciones, según los observadores, aumenta a medida que el armamento autónomo comienza a proliferar en conflictos actuales como los de Ucrania, Oriente Medio o Sudán.

Según defendió el alto comisionado de la ONU para derechos humanos, "dado el rápido ritmo del desarrollo tecnológico y el riesgo de que los sistemas de armas autónomas puedan estar ampliamente disponibles en el futuro próximo, el margen de tiempo para elaborar un tratado que los regule se está cerrando rápidamente".

La presidenta de CICR recordó que anteriores tratados internacionales mostraron que es posible prohibir o restringir de manera eficaz "las armas más inaceptables", como las químicas y biológicas, las minas antipersona o las municiones en racimo.

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