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Tecnología
13 de noviembre de 2026 - 06:20

Taiwán acusa a dos empresarios locales de suministrar drones militares con chips chinos

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Taipéi, 13 nov (EFE).- La Fiscalía taiwanesa ha acusado a dos empresarios locales de suministrar a las Fuerzas Armadas drones equipados con chips fabricados en China, pese a que los contratos prohibían expresamente utilizar componentes de ese origen, y ha solicitado penas superiores a cinco años de prisión para ambos por presuntas infracciones de la Ley de Seguridad Nacional y otros delitos.

Por EFE
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La Fiscalía de Taichung (centro) presentó el miércoles cargos contra el responsable de una empresa tecnológica, de apellido Du, y su esposa, Huang, subdirectora general de la compañía, informó este viernes la agencia taiwanesa CNA.

La empresa había obtenido contratos para suministrar drones de entrenamiento a distintas unidades militares, entre ellas la Academia Militar del Ejército.

Durante las inspecciones, los militares detectaron chips de la serie T31 identificados como chinos y otros componentes marcados con la inscripción 'CHINA', por lo que los equipos no superaron las verificaciones.

Según la acusación, la compañía había presentado certificados que describían los aparatos como fabricados íntegramente en Taiwán, pese a las restricciones contractuales.

El empresario reconoció haber utilizado componentes chinos y ordenado a sus empleados que ocultaran esa información, de acuerdo con CNA.

La Fiscalía también imputó a ambos falsedad documental y fraude, aunque no precisó si los drones llegaron a utilizarse en operaciones militares.

El caso se conoce mientras Taiwán busca reforzar sus capacidades defensivas frente a la presión militar de Pekín, con un plan anunciado en enero para adquirir unos 200.000 drones mediante un presupuesto especial de Defensa que entonces estaba bloqueado en el Parlamento.

Las autoridades taiwanesas también han intensificado la vigilancia sobre tecnologías sensibles vinculadas a China, con investigaciones por el presunto contrabando de servidores avanzados de inteligencia artificial y la acusación presentada en julio contra un exdirectivo del fabricante de chips TSMC por intentar filtrar secretos comerciales al territorio continental.

Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como una "parte inalienable" del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo de Taipéi, que sostiene que solo los 23 millones de taiwaneses tienen derecho a decidir su futuro político.

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