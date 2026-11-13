Un ejecutivo de Microsoft descarta ataque cibernético detrás de caída global de servicios

"Por ahora, puedo confirmar que no hay indicios de que esto sea el resultado de una actividad maliciosa o cibernética", escribió en X Lamanna, quien ocupa el cargo de vicepresidente de Copilot, Agentes y Plataformas de Microsoft, considerada la mayor empresa de software del mundo.

En la misma publicación, lamentó las interrupciones que han afectado a servicios como el gestor de correo electrónico Outlook y la plataforma de videoconferencias Teams "en cualquier región" del mundo.

En un primer momento, la tecnológica reconoció haber identificado fallas en los usuarios para acceder a los buzones de Exchange Online, su correo electrónico en la nube en América, un problema que luego se extendió a varias regiones, con fallos reportados en sitios como Australia y Reino Unido.

Según explicó la propia compañía en X, una parte de la infraestructura en "múltiples regiones" ha experimentado una "carga elevada", que se ha traducido en errores de conectividad.

El portal especializado DownDetector, que monitoriza este tipo de incidencias en el mundo, ha registrado picos en las últimas horas, incluso en los servicios Microsoft 365, una nube con suscripción a Word, Excel, PowerPoint, entre otros; y de inteligencia artificial (IA), Microsoft Copilot.

El gigante tecnológico ha ido detallando los pasos en los que avanzaban sus técnicos para intentar resolver la situación, que continúa investigando por el momento.

"Estamos encontrando problemas con máquinas que se quedan bloqueadas en un estado defectuoso, lo que impide que nuestros cambios se sincronicen como se esperaba", indicó Microsoft en una actualización de su reporte inicial.