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Ciencia
14 de noviembre de 2026 - 15:04

Starship: la inédita maniobra de SpaceX para recuperar su nave en vuelo

El decimoquinto vuelo de prueba del cohete Starship de SpaceX despega desde la plataforma de lanzamiento, visto desde South Padre Island, Texas, Estados Unidos, el 13 de noviembre de 2026.
El decimoquinto vuelo de prueba del cohete Starship de SpaceX despega desde la plataforma de lanzamiento, visto desde South Padre Island, Texas, Estados Unidos, el 13 de noviembre de 2026. MICHAEL GONZALEZ

Tras renunciar a recuperar el propulsor por un fallo de guiado, SpaceX intentará este sábado capturar por primera vez la nave Starship, de 124 metros, al regreso de su decimoquinto vuelo de prueba desde Texas.

Por ABC Color y AFP
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La empresa SpaceX de Elon Musk intentará este sábado recuperar la segunda etapa de su megacohete Starship, una maniobra inédita, después de que el viernes renunció a recuperar la primera debido a un problema técnico.

Musk, la persona más rica del mundo, ya revolucionó el sector espacial con los cohetes parcialmente reutilizables Falcon, que lanzan satélites con regularidad y transportan astronautas a la Estación Espacial Internacional.

Ahora quiere que Starship sea completamente reutilizable y emplearlo para desplegar centros de datos en el espacio y viajar a la Luna y a Marte.

El cohete de 124 metros de altura, el más grande y potente del mundo, despegó el viernes a las 16H47 (22H47 GMT) desde su plataforma en Starbase, Texas, para su decimoquinto vuelo de prueba.

Lea más: La degradación de las regiones heladas de la Tierra supera los límites de seguridad planetaria

Pero tras unos minutos de vuelo, la etapa inferior del cohete, el propulsor llamado Super Heavy, se detuvo al detectar un problema de guiado, navegación y control, explicó el director de comunicación de SpaceX, Dan Huot.

SpaceX decidió entonces dejar caer esta primera etapa —que había logrado recuperar en tres vuelos de prueba anteriores— en las aguas que bordean su base, donde explotó, en lugar de intentar una recuperación arriesgada.

Por su parte, la nave Starship, que da nombre al cohete y constituye su segunda etapa, alcanzó la órbita terrestre, donde desplegó con éxito 26 satélites destinados a ampliar la constelación de internet satelital Starlink, también propiedad de Musk.

Una proeza técnica

“Starship y su escudo térmico están en buenas condiciones”, indicó SpaceX unas siete horas después de iniciar la misión.

“No detectamos ningún problema con la nave ni con las condiciones necesarias para el retorno, así que todo sigue evolucionando favorablemente”, dijo Huot.

SpaceX prevé hacer regresar Starship a la Tierra tras más de 22 horas de vuelo y recuperarla el sábado hacia las 15H20 (21H20 GMT), lo que constituiría una primicia y una proeza técnica.

Al igual que en las tres recuperaciones anteriores del Super Heavy, Starship debe efectuar un descenso controlado hasta la plataforma de lanzamiento, situada en la frontera con México, para colocarse entre unos gigantescos brazos mecánicos que la inmovilizarán.

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Como una pérdida de control de la nave podría resultar muy peligrosa, la empresa ha previsto diversos escenarios para poder acortar el vuelo y hacer que el aparato se precipite en el océano Pacífico si fuera necesario.

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