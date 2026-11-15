La India opera por primera vez la columna vertebral de un bebé antes de nacer

La operación se llevó a cabo el jueves en el Instituto de Ciencias Médicas de Toda la India (AIIMS), un hospital público de Nueva Delhi, cuando la mujer tenía 25 semanas de embarazo, según informó el centro médico este domingo asegurando que tanto la madre como el feto evolucionan favorablemente.

El feto presentaba un mielomeningocele lumbosacro, la forma más grave de espina bífida, una malformación congénita que impide el cierre completo de la columna vertebral y deja parte de la médula espinal y sus membranas expuestas a daños progresivos, explicó a EFE un miembro del equipo médico que pidió no ser identificado.

Los niños que nacen con esta afección pueden sufrir parálisis de las extremidades inferiores, problemas de control de la vejiga y el intestino e hidrocefalia, una acumulación de líquido en el cerebro que puede requerir nuevas intervenciones quirúrgicas.

Hasta ahora, "este tipo de malformaciones se reparaban en la India después del nacimiento, cuando parte del daño neurológico podía ser irreversible", explicó la fuente.

La intervención, preparada durante más de cinco semanas, reunió a especialistas en neurocirugía, medicina maternofetal, obstetricia, anestesia, cirugía plástica y neonatología, que trabajaron con microscopía avanzada y ecografías continuas para reparar el defecto mientras el bebé permanecía en el útero.

El neurocirujano Deepak Gupta, responsable de esa parte de la operación, explicó que intervenir antes del nacimiento puede reducir la necesidad de futuras cirugías por hidrocefalia y mejorar las posibilidades de movilidad del niño.

El hospital señaló que llevaba 14 años trabajando para desarrollar esta capacidad quirúrgica y que el siguiente desafío será garantizar que pueda ofrecerse de manera segura y accesible a otras familias indias.

La reparación prenatal de la espina bífida ya se practica en centros especializados de otros países, donde los estudios clínicos han demostrado que puede mejorar determinados resultados neurológicos, aunque sin eliminar por completo las consecuencias de la enfermedad.