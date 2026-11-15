Lanzamiento fallido de cohete Vulcan en EEUU destruye 40 satélites Amazon Leo

"Según los datos recibidos por nuestro director de lanzamiento, confirmamos que el vehículo Vulcan que despegó del Complejo de Lanzamiento Espacial 41 sufrió una anomalía a los 10 minutos de vuelo y no logró poner en órbita la misión de Amazon", indicó ULA en su cuenta de X.

ULA, que es un proyecto conjunto de Boeing y Lockheed Martin, lamentó no haber estado a la "altura", y dijo que aún no tiene datos sobre el fallo pero colabora con su cliente, Amazon Leo, y otras entidades "para encontrar la causa, determinar las medidas correctivas adecuadas y reanudar los vuelos lo antes posible".

Según medios especializados, se trata del primer lanzamiento fallido de ULA desde su creación en 2006.

Por su parte, Amazon Leo sostuvo en X que hay "riesgo en cualquier lanzamiento, y eso es especialmente cierto para misiones inaugurales" refiriéndose a la primera que delegaba en el cohete Vulcan, pero opinó que ULA "aprenderá de esta misión y cumplirá con sus planes a largo plazo" con ese vehículo.

Amazon ha contratado 38 vuelos con el cohete Vulcan para desplegar su constelación de cientos de satélites Leo, con los que pretende competir con los líderes del sector, los Starlink de SpaceX, y anteriormente había utilizado los cohetes Atlas 5, que ULA está sustituyendo por los Vulcan, en ocho lanzamientos.