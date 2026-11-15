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Nacionales
15 de noviembre de 2026 - 13:56

Vídeo: avión incautado en Luque pertenece al Grupo Vázquez, pero era utilizado por Alejandro Domínguez

La aeronave incautada esta siesta por el equipo fiscal encargado del caso Ueno Bank, en el Hangar Latitude de Luque, está a nombre de una de las empresas vinculadas al Grupo Vázquez. Sin embargo, según registros a los que accedió ABC confirman que el avión fue utilizado en varias ocasiones por el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez y su familia.

Por ABC Color
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En el marco de las investigaciones del caso Ueno Bank una comitiva encabezada por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Francisco Cabrera y Jorge Arce, juntos a policías de Crimen Organizado, allanó esta mañana el Hangar Latitude, ubicado en el predio del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirrossi, en la ciudad del Luque.

En el sitio la comitiva localizó e incautó la aeronave con matrícula N7DK, un jet Gulfstream Aerospace G-IV, con número de serie 1260, fabricado en Estados Unidos en el año 1995. La aeronave figura a nombre a de un fideicomiso corporativo (Aerotrust Services Corp Trustee) desde junio de 2026.

Lea más: Video: allanan hangar en Luque en busca de otro avión del Grupo Vázquez

Sin embargo, registros oficiales confirman que la aeronave era utilizada constantemente por el titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez Wilson Smith, y su familia; así como también por el CEO de Ueno Bank Miguel Vázquez.

ABC accedió a la lista de pasajeros de uno de los viajes realizados por la aeronave, ahora incautada, donde figuran Alejandro Domínguez y otros miembros de su familia. Se trata del viaje que realizó el titular de la Conmebol a Estados Unidos, para el Mundial de Fútbol 2026.

Manifiesto de vuelo con nombres y fechas, sin personas visibles. Ambiente administrativo y colores neutros.
Alejandro Dominguez y su familia usaban avión del Grupo Vázquez incautado en Luque.

Vínculo del avión con empresa del Grupo Vázquez

Un informe remitido a la Fiscalía por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) señala que la aeronave con matrícula N7DK está registrada a nombre de Aerotrust Services Corp, constituida en los Estados Unidos, siendo designada como beneficiaria final la empresa Match S.A, constituida en Paraguay.

Lea más: Video: obispo denuncia asociación ilícita para delinquir y pide justicia

La empresa Match S.A pertenece a Diego Sebastián Gómez Arce, procesado y cumpliendo prisión preventiva en el caso Ueno, quien además de tener el 90% de las acciones es el representante legal de la firma; a Mónica Leticia Gadea Gómez de la Fuente, quien tiene el 10% de las acciones.

Según informaron los fiscales Jorge Arce y Francisco Cabrera el vínculo de la aeronave con el caso Ueno está en la figura de Diego Gómez Arce, quien además de haber sido imputado por intervenir como accionista, beneficiario final y presidente del Grupo M S.A., se desempeñó como jefe de Plataformas y E-comerce de Ueno Bank, también como director ejecutivo de la firma Hanoi S.A (Monchis).

Lea más: El calor y los mosquitos están volviendo locos a Miguel Vázquez y los otros banqueros en Tacumbú

Con respecto a la empresa Grupo M S.A, inicialmente Ueno Bank la tenía clasificada como firma vinculada al grupo financiero, teniendo en cuenta el criterio de la propiedad, por la existencia de accionistas comunes. En octubre de 2026 Ueno Bank solicitó dar de baja al Grupo M S.A de la calidad de vinculada; sin embargo, no remitió la documentación que respalde dicha petición.

Fiscales Jorge Arce y Francisco Cabrera
Los fiscales Francisco Cabrera (derecha) y Jorge Arce (centro), junto a policías de Crimen Organizado, encabezaron el allanamiento.

No obstante, de acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público plasmada en la imputación, del análisis de las operaciones realizadas por la Superintendencia de Bancos, esta desvinculación sería meramente documental, por lo que aún existiría la persistencia de vinculación.

Tercer avión del Grupo Vázquez incautado por fiscalía

Con el avión incautado este domingo, ya suman tres las aeronaves del Grupo Vázquez que están bajo mira del Ministerio Público. El segundo avión fue incautado el pasado viernes 6 de noviembre, también en la ciudad de Luque, específicamente en el hangar Hasc Aviación SA. El vehículo aéreo está registrado a nombre del Grupo Vázquez SA y es un Beechcraft B55, con matrícula ZP-TLG, de acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

El avión Beechcraft B55, con matrícula ZP-TLG, registrado a nombre del Grupo Vázquez, que fue incautado.
El avión Beechcraft B55, con matrícula ZP-TLG, registrado a nombre del Grupo Vázquez, que fue incautado.

Por su parte, El primer avión incautado por el Ministerio Público se trata de un Beechcraft King Air 300, que según registros de la Dinac figura a nombre de Ueno Bank SA y fue ubicado también en la ciudad de Luque. El procedimiento se llevó también en la mañana del viernes 6 de noviembre último.

Funcionarios de la Fiscalía colocando el indicativo de "bien incautado" por el avión Beechcrafat King Air 300, con matrícula ZP-DSA, registrado a nombre de Ueno Bank Sa.
Funcionarios de la Fiscalía colocando el indicativo de "bien incautado" por el avión Beechcrafat King Air 300, con matrícula ZP-DSA, registrado a nombre de Ueno Bank Sa.

En ambos procedimientos de incautación intervinieron los fiscales Ruth Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Dinero; Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

Lea más: Caso Ueno: incautan segundo avión ligado al Grupo Vázquez

Ambas aeronaves ya están a cargo de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), con el objetivo de preservarlos y conservarlos, a pedido del equipo interventor del Banco Central del Paraguay (BCP) que lleva adelante el proceso de resolución a Ueno Bank.

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