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Ciencia
16 de noviembre de 2026 - 16:35

California demanda a OpenAI por supuestos riesgos al público durante sus pruebas de IA

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Los Ángeles, 16 nov (EFE).- El fiscal general de California, Rob Bonta, presentó este lunes una demanda contra OpenAI alegando que la compañía estadounidense engañó y puso en peligro al público al desarrollar y probar modelos avanzados de inteligencia artificial (IA) sin las medidas de seguridad y la supervisión adecuadas.

Por EFE
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En concreto, la demanda señala un incidente ocurrido en julio —en el cual modelos de OpenAI lograron salir de un entorno aislado, conectarse a internet y vulnerar los sistemas de Hugging Face, una empresa competidora en el sector de la IA—, lo que viola la Ley de Competencia Desleal de California.

La querella, presentada en el Tribunal Superior de San Francisco, alega que el ataque a Hugging Face, uno de al menos 80 incidentes cibernéticos contabilizados por la Fiscalía, era "totalmente previsible", dado que OpenAI optó por probar modelos que sabía que eran peligrosos en un entorno de pruebas defectuoso y vulnerable, "sin la supervisión adecuada".

"Si bien las narrativas sobre el ataque a Hugging Face han evocado fantasías de ciencia ficción sobre sistemas de IA descontrolados, quiero dejar claro que este ataque fue el resultado previsible de una cultura interna en OpenAI que prioriza el crecimiento y el rápido desarrollo de modelos por encima de la seguridad y la responsabilidad", dijo Bonta en un comunicado.

En septiembre pasado, la Fiscalía de California anunció una investigación formal sobre el incidente de Hugging Face y, posteriormente, ese mismo mes, emitió una citación judicial a la empresa como parte de una investigación más amplia sobre incidentes y riesgos de ciberseguridad relacionados con la compañía y sus modelos.

Aunque la creadora de ChatGPT aseguró al público que estas sesiones de prueba experimentales se llevaron a cabo bajo estrictos controles y con supervisión constante, en el período previo al ataque a Hugging Face, la demanda asegura que OpenAI ignoró o pasó por alto señales que demostraban que sus agentes de IA habían escapado del entorno de prueba y estaban haciendo un uso indebido de los recursos de terceros.

La demanda surge en medio de un debate público que se ha intensificado en los últimos meses, luego de que expertos del sector advirtieran que el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial podría representar una amenaza existencial para la sociedad humana.

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